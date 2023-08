Lezec Ondra je stále ve hře o olympiádu. ‚V sobotu se jde znovu od nuly a forma je,‘ těší se na závod

Finále olympijské kombinace na mistrovství světa ve sportovním lezení bude v sobotu i s Adamem Ondrou. Mezi finálovou osmičku proklouzl česky reprezentant v Bernu ze šesté příčky, na kterou se posunul po druhé disciplíně - svém oblíbeném lezení na obtížnost. Díky tomu zůstal ve hře o první tři účastnická místa pro olympiádu v Paříži. Bern 10:39 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Petr Chodura | Zdroj: Český horolezecký svaz

Adam Ondra bude na mistrovství světa ve sportovním lezení bojovat o medaili v olympijské kombinaci.

A pokud se dostane na stupně vítězů, zajistí si start na Hrách v Paříži. Zatímco po semifinále boulderingu byl Ondra celkem spokojený, po druhé části - tedy lezení na obtížnost - už tolik ne.

„S obtížností nejsem úplně spokojený, čekal jsem mírně lepší výsledek.“ Přiznává Adam Ondra po semifinále olympijské kombinace na světovém šampionátu ve sportovním lezení.

Chyběla síla

Po boulderingu byl průběžně dvanáctý a díky pátému místu ve večerním lezení na obtížnost se posunul na šestou příčku – původně Ondra pomýšlel ale ještě na lepší umístění.

„Budu doufat, že v sobotu dokážu zalézt v té obtížnosti i lépe. Neudělal jsem nějaké výrazné chyby, ale poslední dva kroky mi nějak nesedly, došlo mi a neměl jsem sílu dotáhnout další krok.“

Přitom stavěči ve švýcarském Bernu cestu na 15 metrů vysoké stěně tentokrát neudělali z nejtěžších.

„Byla taková standardní, nijak nepříjemná, prostě se lezlo, lezlo, postupně nás unavovali a poslední kroky už byly spíš o vytrvalosti. Rozhodovalo to, jak čerstvý tam člověk dolezl a já tam bohužel dovezl unavenější na to, abych mohl pokračovat. Důležité to není, v sobotu se jde znovu od nuly, bude to úplně jiná cesta a fyzická připravenost a forma je.“ Říká Adam Ondra, který má stejně jako sedm dalších finalistů jistotu, že pokud se v sobotu večer dostane po kombinaci na pódium, zajistí si účast na olympijských hrách v Paříži.