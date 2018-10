Nejsilnější fotbalista na světě trápí anglické obrany. Tajemstvím jeho úspěchu je posilovna a kuřata

Při pohledu na něj soupeřovi obránci minimálně znervózní. Aby také ne, váží totiž přes metrák a obvod bicepsu má jako kulturista. Útočník třetiligového anglického Wycombu Adebayo Akinfenwa je považovaný za nejsilnějšího profesionálního fotbalistu na světě. Vedle fyzických atributů ale vyniká i svými střeleckými schopnostmi. High Wycombe 21:47 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník třetiligového anglického Wycombu Adebayo Akinfenwa | Zdroj: Reuters

Je 6. října 2018 a Adebayo Akinfenwa střílí v utkání proti Burtonu svůj jubilejní 200. soutěžní gól v kariéře. Bezpochyby úspěch, který zaslouží respekt a uznání. Tím spíš při pohledu na neúplně fotbalovou postavu šestatřicetiletého kanonýra. Přeci jen, moc hráčů, kteří při výšce metr osmdesát váží přes sto kilo, se fotbalem neživí.

„Někteří lidé pořád říkali, že jsem na fotbal moc mohutný. Se svojí postavou se prý nemůžu prosadit. Řekl bych, že když jsem dal tolik gólů, tak neměli pravdu.“

Asi nikoho nepřekvapí, že robustní útočník tráví spoustu času v posilovně. Zvedání těžkých vah si užívá a třeba na bench-press zvládne 180 kilogramů. Toho si všimli i vývojáři oblíbené videohry FIFA, kteří Akinfenwu už několik let hodnotí jako nejsilnějšího fotbalistu světa.

„Nebudu lhát, je pro mě čest, že mám takovou pověst. Je těžké si tuhle pozici udržet, protože i když mě posilování baví, už nejsem nejmladší. Že mě lidé znají jako nejsilnějšího fotbalistu, je pro mě velká věc. Je to jako být nejrychlejší nebo nejtechničtější. Prostě úspěch.“

Především na Ostrovech je Akinfenwa velice populární. Přezdívá se mu The Beast, tedy Zvíře, a jeho oficiální kanál na serveru YouTube odebírá téměř 300 tisíc uživatelů. Svým fanouškům v některých videích odpovídá na dotazy, třeba na ten, jak přišel ke svým svalům.

„Polovina tajemství je v tom, že mám rád kuřata. A k tomu trávím hodně času v posilovně. Takže kuřata a posilovna, to je můj recept.“

Už od dětství Akinfenwa fandí Liverpoolu. Po letošním finále Ligy mistrů mezi Reds a Realem Madrid obletělo svět video se vzkazem pro španělského obránce Sergia Ramose. Na něm fotbalový silák vyčítá hvězdnému stoperovi zranění Mohameda Salaha nebo zákrok na gólmana Kariuse.

„Je pár týdnů od finále Ligy mistrů, vrátil jsem se z dovolené, a co musím poslouchat? Nestačí, co jsi udělal Salahovi, ty jsi ještě způsobil otřes mozku Kariusovi? Poslouchej, hochu, asi proti tobě nikdy nebudu hrát, protože nehrajeme Ligu mistrů, ale to máš teda jediný štěstí, protože kdybych tam byl…“ vzkázal Akinfenwa Ramosovi a na důkaz svých slov rukama zdemoloval kopačku.

Že šlo na půl o žert, prozrazuje na konci videa útočníkův smích. Kapitán Realu se tak konfliktu s nejsilnějším fotbalistou planety zatím bát nemusí, na rozdíl od obránců v anglické League One.