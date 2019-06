Začíná Africký pohár národů. Mezi hlavní favority patří Kamerun, Egypt a Senegal

V Egyptě v pátek večer začíná Africký pohár národů ve fotbale. Titul obhajují fotbalisté Kamerunu, v jejichž kádru ani tentokrát nechybí slávistický obránce Michael Ngadeu-Ngadjui. Mezi hlavní favority letošního šampionátu ale patří domácí Egypt a také Senegal, tedy týmy, které táhnou dvě největší hvězdy šampionátu a také velcí kamarádi z anglického Liverpoolu. Káhira 13:46 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptský útočník Mohamed Salah | Foto: Mohamed Abd El Ghany | Zdroj: Reuters

Nastupují vedle sebe v útoku, před měsícem se společně radovali z výhry v Lize mistrů a kromě toho se kamarádí i mimo fotbalové hřiště, takže mají jeden druhého skvěle přečteného.

Útočníci fotbalového Liverpoolu Egypťan Mohamed Salah a Senegalec Sadio Mané tak například dobře vědí, bez čeho se ten druhý v životě neobejde. „Pro Salaha je to káva," vtipkovali hvězdní útočníci před časem pro klubovou televizi Liverpoolu.

Útočníci fotbalového Liverpoolu Egypťan Mohamed Salah a Senegalec Sadio Mané tak například dobře vědí, bez čeho se ten druhý v životě neobejde. „Pro Salaha je to káva,“ vtipkovali hvězdní útočníci před časem pro klubovou televizi Liverpoolu.

V následujících čtyřech týdnech ale budou potřebovat spíš informace o tom, jak toho druhého na hřišti přelstít a porazit. Egypt a Senegal sice na Africkém poháru národů nehrají v jedné skupině, takže se na turnaji teoreticky vůbec nemusí potkat, Mohamed Salah by si ale vzájemný souboj se spoluhráčem z Liverpoolu na šampionátu přál.

O to víc, když Egypt hraje na domácí půdě, jak Salah přiznal už na začátku roku při přebírání ceny pro nejlepšího afrického fotbalistu. „Myslím, že to má dvě stránky – jednu pozitivní, jednu negativní. Pochopitelně jsme vždycky rádi, když můžeme hrát doma, ale to s sebou přináší i velký tlak. Máme dost mladých hráčů, kteří nemají tolik zkušeností. Ale hrajeme jako tým, jako jeden celek, takže se na to těším a doufám, že budeme hrát finále proti Senegalu,“ citoval Radiožurnál Salaha.

K tomu se ale oba týmy budou muset nejprve probojovat. Domácí Egypt začne svou cestu Africkým pohárem národů už v pátek večer ve 22 hodin českého času, kdy nastoupí v Káhiře proti Zimbabwe.