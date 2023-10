‚Afrika je nevyčerpatelná studnice.‘ Fotbalový klub Karviná dává třetím rokem šanci mladým cizincům

Už třetím rokem dává fotbalová Karviná šanci africkým dorostencům. Mladé talenty nechá rozehrát v kategorii do 19 let a poté je přesune do A-týmu. Ukázkovým příkladem je vzestup útočníka Durosinmiho. Mladík z Nigérie si svými výkony řekl o přestup do Plzně, kde teď hraje evropské poháry. Právě v Nigérii hledá Karviná talenty nejčastěji. Ale zástupci klubu byli skautovat hráče i v dalších afrických zemích. Karviná 12:56 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči z fotbalové akademie v Mali | Foto: Pavel Mazurek | Zdroj: Český rozhlas

Fotbal hrají na hrbolatých hřištích nebo na zastaralých umělých trávnících. Některé děti mají místo kopaček plastové sandále. Přesto v Africe najdete nespočet skvělých fotbalistů. Talentované hráče tam hledají i české prvoligové kluby.

„Afrika je nevyčerpatelná studnice. Ti kluci jsou opravdu pohybově, rychlostně a muskulaturně na tom úplně jinak, než čeští kluci a je to logické,“ říká trenér karvinských fotbalistů do 19 let Pavel Mazurek. Mládežnický kouč byl sledovat mladé hráče v Mali a v Pobřeží Slonoviny.

„Životní podmínky, ty jsou opravdu hrůzostrašné, to je zbytečné se na to téma bavit. Vybavení samotných hráčů, to je asi o tom, co kde zrovna někde zbylo. Každá kopačka jiná, velikostně to asi nikdo ani neřeší. Je tam taková rarita, v čem ti úplně chudí kluci hrají fotbal, to jsou takové plastové sandálky.“

V Africe se dá fotbal hrát takřka ve všem | Foto: Pavel Mazurek | Zdroj: Český rozhlas

I přesto karvinský trenér viděl na hřišti nadstandardní výkony. A vytáhnout se chtěli také afričtí trenéři.

„Byl jsem součástí akademie v Pobřeží Slonoviny, trenér, který s nimi pracoval, to měl hodně takticky nachystané. Měl tam prezentace, video. Znovu ale opakuji, že jsem byl jen v jedné akademii, takže nejsem schopen posoudit tu úroveň. Nevím, jestli jsem byl v té nejlepší, nebo to je nějaký základ.“

Třetí generace

V karvinské mládeži působí už třetí generace Afričanů. Nejúspěšnější byl útočník Rafiu Durosinmi, který se rychle usadil v A-týmu a přestoupil do Plzně. Ligové starty sbírají i záložníci Aboubacar Traore s Davidem Mosesem a útočník Lucky Ezeh.

„Ta cesta je přes určitou africkou manažerskou skupinu. Manažer, co nám talentované hráče doporučuje, tak už zná úroveň české kopané, což je nejdůležitější. Za poslední tři roky nepřišel z Afriky hráč, kterého bychom vrátili a řekli, že je to málo,“ dodává Pavel Mazurek.

Podle trenéra karvinské devatenáctky je nejdůležitější při práci s mladými cizinci trpělivost. Přicházejí totiž do úplně nového prostředí, hrají jiný styl fotbalu a třeba poprvé v životě vidí sníh.