‚Je to velké vykolejení.‘ Fotbalisté Slovácka dorazili do Stockholmu o 11 hodin později než bylo v plánu

Měli odletět po desáté hodině dopoledne, nakonec vzlétli v devět večer. Problémy s letadlem zkomplikovaly cestu fotbalistů Slovácka k odvetě čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy, ke které nastoupí od 19 hodin na hřišti AIK Stockholm.

Například zkušený záložník Milan Petržela má z evropských pohárů bohaté zkušenosti, něco podobného prý ale nikdy nezažil.

„V sedm jsme měli sraz, o půl osmé odjezd. Pak nám přišla zpráva, když jsme byli doma, že se to o hodinu posune. Tak jsme se dostavili na stadion, přišla další zpráva, že se posunuje odjezd z Hradiště. Odjeli jsme a celou cestu do Brna nic netušili a když jsme přijeli na letiště, tak nám bylo řečeno, abychom odjeli na hotel,“ popisoval Radiožurnálu fotbalista Slovácka Milan Petržela, jak začaly problémy s leteckou cestou do Stockholmu.

V Brně se hráči naobědvali a odpoledne pak absolvovali předzápasový trénink na hřišti Moravské Slavie Brno.

Pozdní přílet

Dlouho očekávané letadlo nakonec z Brna vzlétlo v devět hodin večer, na hotel ve Stockholmu se tak dostali kolem půlnoci. Právě to je podle záložníka Petržely větší problém než absence tréninku na zápasovém stadionu.

„Je to velké vykolejení. Když se občas něco nedotáhne, nepovede, nebo je jinak, tak nad tím mávnete rukou, ale tohle je věc opravdu dost nepříjemná.“ Dodal Petržela.

Ve Stockholmu budu Slovácko hájit slibný náskok 3:0 z domácího utkání. Utkání začíná ve čtvrtek v 19.00 a přímý přenos odvysílá stanice Radiožurnál Sport.

