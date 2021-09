Devět gólů, osm střelců. Ajax doma zničil Cambuur a po 40 letech zopakoval unikátní týmový výkon

Fanoušci Ajaxu prožili v sobotu na stadionu Johana Cruyffa výjimečný večer. Nejen že se během utkání nizozemské ligy proti Cambuuru mohli devětkrát radovat ze vstřelené branky, při gólových oslavách navíc vyvolávali hned osm různých jmen. Podobný kousek jako fotbalisté mistrovského celku v Eredivisie nikdo nepředvedl dlouhých 40 let. Amsterodam 8:36 19. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Ajaxu Amsterodam se radují z gólu | Foto: Pro Shots Photo Agency | Zdroj: Reuters

Tehdy to odnesl 9:1 De Graafschap. A 30. října 1981 to byl právě Ajax, za který se prosadilo v jednom utkání nizozemské nejvyšší soutěže osm střelců v jednom zápase. Poprvé a naposledy, až do sobotního večera.

Proti Cambuuru trefil Ajax jedenáctkrát prostor mezi třemi tyčemi a bylo z toho devět branek. Postupně skórovali Timber, Berghuis, Mazraoui, Tadič, Daramy, Haller, Danilo a dvakrát Neres. Tentokrát amsterodamský celek neinkasoval a nováčka soutěže přejel 9:0.

Na rekordní triumf z loňského roku 13:0 proti Venlu to sice nemá, i tak obhájci titulu vyrovnali třetí nejvyšší výhru v klubové historii.

Ajax se vysokým vítězstvím posunul do čela Eredivise, vystřídat ho ale znovu může PSV Eindhoven, pokud zvládne nedělní duel s Feyenoordem.