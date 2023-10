Proč se Ajax, Lyon a Basilej topí na dně tabulky? ‚Majetkové poměry či odchod hvězd,‘ myslí si expert

Poslední místo v tabulce. Právě to spojuje velkokluby napříč evropskými soutěžemi Ajax Amsterdam, FC Basilej nebo Olympique Lyon. Bývalý fotbalista Zdeněk Folprecht v rozhovoru pro iROZHLAS.cz říká, že za krizí mohou stát faktory, které běžný fanoušek nevidí. Například majetkové poměry v klubu. Praha 13:44 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Ajaxu se v lize trápí a jejich tým je v tabulce poslední | Zdroj: Profimedia

V minulosti si byli fanoušci těchto velkoklubů zvyklí kupovat vstupenky na utkání Ligy mistrů nebo Evropské ligy, kde týmy stabilně bojovaly nejen ve skupinové fázi.

Nyní však výše jmenovaná trojice bojuje spíš o přežití v domácích soutěžích a o notoricky známe fotbalové hymně ohlašující „zápasy pro vyvolené“ si může nechat jen zdát.

Vnějších a vnitřních faktorů, proč se věhlasným klubům nedaří, může být pochopitelně víc najednou, ale fotbalový expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht si myslí, že podobná krize může čas od času zastihnout téměř jakýkoliv klub. „Fanoušci Sparty a Slavie by si měli vážit toho, že v naší soutěži stále vládnou,“ říká serveru iROZHLAS.cz bývalý hráč Sparty či Liberce.

FC Basilej

Tradiční švýcarský velkoklub se může pyšnit 18 ligovými tituly. V letošní sezoně tým v domácí nejvyšší soutěži nevyhrál jediný zápas. Ovládl pouze dva pohárové zápasy.

„Basilej byla strašnou dobu jasným lídrem ve Švýcarsku. V posledních letech jí ale začal šlapat na paty Young Boys Bern, který je teď podle mě nejlepším klubem ve Švýcarsku. Pro Basilej je to strašná škoda, protože vychovala obrovské množství hráčů, jako je třeba Mohamed Salah. Působili tam i Marek Suchý a Tomáš Vaclík. Měli by se snažit, aby nedošlo k nějakému průšvihu a nesestoupili,“ komentuje propad výkonnosti švýcarského klubu Folprecht.

Ajax Amsterdam

Když se řekne nizozemský fotbal, nejeden fanoušek si vybaví Ajax. Klub, kde v minulosti vyrostli fotbaloví velikáni Johan Cruijff, Marco van Basten nebo Dennis Bergkamp.

„Přesné problémy samozřejmě neznám, protože za tím mohou být třeba majetkové poměry. Kdysi na tom byla třeba podobně pražská Slavia, kdy hrála de facto taky skoro o sestup. U Ajaxu mě třeba překvapilo, když se na začátku sezony Dušan Tadić, který tam dělal kapitána a hrál famózně, s vedením rozhádal, protože klub nepřivedl posily, a odešel do Turecka. Už tohle mělo být pro vedení klubu vykřičníkem. Krize se pak prohlubovala, fanoušků v Nizozemsku mají hodně, takže to je dostávalo ještě pod větší tlak,“ říká Folprecht.

V pondělí ale nizozemský klub sídlící v hlavním městě oznámil, že z krize by ho měl pomoci vytáhnout trenér John van 't Schip. Devětapadesátiletý kouč jako hráč s Ajaxem získal čtyři tituly a vyhrál Pohár UEFA a Pohár vítězů pohárů.

Olympique Lyon

Sedm mistrovských titulů v řadě v letech 2002–2008. Taková je vizitka francouzského velkoklubu z města Lyon, odkud v roce 2004 odjížděla Sparta ze zápasu skupinové fáze Ligy mistrů s ostudným výpraskem 0:5.

Podle Folprechta byl Lyon v posledních letech spíše černým koněm domácí soutěže, ale i tak ho trápení svěřenců italského trenéra Fabia Grossa překvapuje.

„Lyon na rozdíl od Ajaxu a Basileje sice v poslední době nevyhrával tituly, protože ve Francii je hegemonem Paris St. Germain. Lyon byl vždy čtvrtý, pátý vzadu. Je to ale fotbalová bašta, která taky vychovala spoustu hráčů, jako je Karim Benzema. Určitě je škoda, že hrají tak nízko,“ dodává.

Aby toho nebylo málo, v neděli Lyon neodehrál ligový šlágr na půdě Marseille, protože příznivci domácího celku zasypali autobus soupeře několika kameny a hostujícího trenéra zranili.

„Fabio Grosso je bývalý výborný fotbalista, který dával rozhodující penaltu za Itálii ve finále mistrovství světa proti Německu v roce 2006. Tohle udělalo pár blbců, co se vzbouřilo, tak doufám, že ho to neodradí. Otázkou je, zda si po té krásné kariéře, kterou jako aktivní hráč měl, neřekne, že mu to za to nestojí a třeba si vybere nějakou klidnější destinaci,“ myslí si Folprecht.