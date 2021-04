Naštvaný podavač míčů trefil balonem hráče AS Řím, ten později vzkázal, že ho chápe

V závěru čtvrtečního úvodního čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy mezi Ajaxem Amsterodam a AS Řím (1:2) se odehrál neobvyklý incident. Domácí podavač míčů vztekle hodil balon po hostujícím Riccardu Calafiorim, protože ho naštvalo, že zdržuje. Osmnáctiletý obránce po zápase vyjádřil částečné pochopení pro chlapcovo jednání a měl radost, že ve vypjaté situaci udržel nervy na uzdě. Amsterodam 12:53 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Riccardo Calafiori z AS Řím | Zdroj: Profimedia

Když se Calafiori ve čtvrté minutě nastavení u postranní čáry loudal pro míč, který měl vhodit do hry, nečekaně dostal jiným balonem zásah do krku.

je suis en larmes le ramasseur l’a allumé #AjaxRoma pic.twitter.com/CRHeRGssvJ — toto (@ThomasDeb07) April 8, 2021

Chvilku to vypadalo, že teatrálně spadne na zem, ale pak začal s podavačem míčů diskutovat. Rozhodčí udělil hostujícímu bekovi žlutou kartu za zdržování.

„V tu chvíli jsem myslel na hodně věcí, naštěstí jsem dokázal zůstat v klidu,“ uvedl Calafiori v rozhovoru pro italskou televizi Sky TV.

„Musím uznat, že by mě také naštvalo, kdybych viděl soupeře, jak v takové situaci zdržuje. Neříkám, že to respektuju, ale chápu to,“ dodal odchovanec Římanů, kteří v Amsterodamu po změně stran otočili skóre a nakročili k postupu do semifinále.