Al-Hilál zdolal v osmifinále mistrovství světa klubů Manchester City. V prodloužení rozhodl Leonardo

Fotbalisté saúdskoarabského klubu al-Hilál překvapivě porazili v osmifinále mistrovství světa v Orlandu Manchester City 4:3 po prodloužení. Na stejném stadionu vyzvou v pátek brazilské Fluminense, které vyřadilo v prvním pondělním zápase Inter Milán po výhře 2:0. Orlando 8:11 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté saúdskoarabského klubu al-Hilál překvapivě porazili v osmifinále mistrovství světa v Orlandu Manchester City | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Přestřelku rozhodl ve 112. minutě svým druhým gólem v utkání brazilský útočník Marcos Leonardo. Nový italský trenér al-Hilálu Simone Inzaghi, který ještě na jaře vedl Inter Milán, tak oplatil Pepu Guardiolovi porážku z loňského finále Ligy mistrů.

Klub z Rijádu je ve světovém žebříčku až na 75. místě, ale už ve skupině překvapil remízami s Realem Madrid a Salcburkem a výhrou nad mexickou Pachucou, při níž se zranil kapitán a obávaný střelec Sálim Davsárí. I bez něj zvládl čtyřnásobný vítěz asijské Ligy mistrů osmifinále skvěle.

Anglický favorit jako jediný vyhrál všechny tři zápasy ve skupině a nastřílel třináct branek. Vždycky dal gól v úvodní desetiminutovce a povedlo se mu to i tentokrát. Postaral se o to portugalský kapitán Bernardo Silva. Ještě do přestávky měli Citizens další tři velké šance, ale marocký brankář Búnú všechny zlikvidoval.

فرحة اللاعبين مع سعادة الرئيس pic.twitter.com/SO98OEodet — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 1, 2025

Nástup do druhého poločasu vyšel al-Hilálu a Brazilci Leonardo a Malcolm během sedmi minut výsledek otočili. V obou případech jim k tomu pomohl portugalský záložník Cancelo, který v týmu soupeře odehrál čtyři sezony. Guardiola reagoval trojnásobným střídáním a vzápětí po rohovém kopu srovnal Nor Haaland.

Prodloužení začal lépe asijský tým zásluhou dvojice, která má také zkušenosti z Premier League. Portugalec Neves zahrál rohový kop a Senegalec Koulibaly přesně hlavičkoval. Soupeře vrátil do hry Foden, který jen těsně před tím přišel na trávník místo Rodriho. Poslední slovo však měl Leonardo a v pádu pohotově poslal do sítě míč, který jeho krajan Ederson jen vyrazil.

Manchesteru City nepomohla výrazná převaha v držení míče, ani třicet střel, z nichž čtrnáct mířilo mezi tyče. Tam předváděl skvělé zákroky Búnú, který v minulosti pomohl Seville dvakrát vyhrát Evropskou ligu. Al-Hilál ukázal skvělou produktivitu, ze šesti střel na branku skončily čtyři v síti.