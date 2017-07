Albánci mají jinou mentalitu. Budou zdržovat, nechají se vyhecovat, tuší v Boleslavi

Ve třetím předkole Evropské ligy čeká fotbalisty Mladé Boleslavi albánský tým Skënderbeu Korcë, pětinásobný mistr albánské Superligy z posledních let. Středočechům pomáhal s přípravou i kouč Slovácka Stanislav Levý, albánskou mentalitu navíc znají. Mladá Boleslav 7:10 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S Albánci hráli fotbalisté Mladé Boleslavi už vloni. Škendija Tetovo jich je plná | Foto: FK Mladá Boleslav

„Hráči Skënderbeu Korcë jsou fotbalově a především takticky vyzrálejší. Irové byli bojovnější, Albánci budou techničtější. Čeká nás soupeř, který tady určitě bude zdržovat, je to trošku jiná mentalita,“ domnívá se pro Radiožurnál mladoboleslavský trenér Dušan Uhrin mladší.

Rozhodčí jsou kvalitně připraveni a moc dobře vědí, jak těžká sezona je čeká, říká předseda komise Listkiewicz Číst článek

Jestli se jeho slova potvrdí, ukáže až zápas, který v Mladé Boleslavi začíná v 18 hodin. Právě z horkokrevné albánské mentality by ovšem Středočeši mohli při maximální koncentraci těžit.

„Na jednu stranu to asi bude těžké, na druhou toho možná můžeme využít. Nechají se lehce vyhecovat. My se musíme soustředit na sebe a ať se projevují oni, to by pro nás mohlo být přínosem,“ říká záložník Tomáš Přikryl.

Především se Boleslavští, pokud chtějí uspět, musí soustředit na vlastní výkon. Poznatky ke hře soupeře mají. Kouč Martin Svědík viděl odvetu druhého předkola s Kairatem Almaty a pomohl i trenér Slovácka Stanislav Levý, který před pěti lety Skënderbeu trénoval a dosáhl s ním na ligový titul.

V minulé sezoně se ale albánskému týmu tolik nedařilo. Po pěti titulech v řadě, a ten šestý zůstává neudělen kvůli podezření z ovlivňování zápasů, skončili hráči Skënderbeu v loňském ročníku až třetí.

S Albánci mají zkušenosti

Skutečnou sílu ale poznají až přímo na hřišti. „Po zkušenosti z loňska, kdy jsme hráli s Makedonci, tak to bude hodně podobné. V tom můžeme mít výhodu, že máme zkušenost s takovým fotbalem,“ přemýšlí záložník Jakub Rada.

Proti Tetovu Boleslavští před rokem neuspěli, tamní klub Škendija sice hraje makedonskou soutěž, ale je také plná Albánců, což Středočeši poznali i při zápase na vlastním stadionu.

Teď bojují po deseti letech o postup do základní skupiny Evropské ligy. Znovu v roli favorita „Tím bych se nezabýval. Zabýval bych se tím, abychom udělali všechno proto, abychom postoupili,“ dodal Dušan Uhrin mladší.

Počítat do utkání může už s uzdraveným Janem Chramostou. Ten si proti Shamrocku poranil břišní sval. Na premiéru v boleslavském dresu se pak těší po příchodu z Krasnodaru další z útočníků Nikolaj Komličenko.

Irové byli bojovní, Albánci budou techničtější, míní Dušan Uhrinhttps://t.co/mIO7rkBBIu pic.twitter.com/FQnp0KilN4 — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) 26 July 2017