‚Asi to byl dokonalý návrat.‘ Čermák po pauze slavil gólem, asistencí a výhrou nad Opavou

Plzeňský záložník Aleš Čermák kvůli svalovému zranění měsíc nehrál a bezmocně sledoval trápení spoluhráčů. Návrat do sestavy však čtyřiadvacetiletému fotbalistovi vyšel dokonale, když gólem a asistencí pomohl k suverénní domácí výhře 4:0 nad Opavou v 7. kole první ligy. Podle Čermáka Viktoria přesně takový zápas potřebovala. Plzeň 20:24 25. srpna 2019

„Asi to byl dokonalý návrat. Jsem za to samozřejmě rád, kór když jsem dal už brzký gól na začátku. Takže to bylo povedené,“ svěřil se Čermák novinářům.

Svěřenci Pavla Vrby v domácí soutěži zabrali po třech kolech bez vítězství a vrátili se na druhé místo. Na vedoucí Slavii ztrácí pět bodů. „Takový zápas jsme potřebovali. Doufáme, že nás to nakopne a že takhle budeme pokračovat dál,“ konstatoval ofenzivní záložník.

První soutěžní gól v sezoně si připsal ve 14. minutě přízemní střelou k tyči. „Chtěl jsem to dávat na zadní. Pravačkou to byla taková šmudla. Podobnou jsem měl v tréninku asi dva dny zpátky, šlo to do tyčky a ven. Všichni se smáli. Naštěstí se to dnes povedlo a šlo to do brány,“ popsal Čermák.

Chvíli po vedoucí trefě mohl skórovat podruhé, ale sám na brankové čáře nedokázal ideálně trefit prudký centr od Jana Kovaříka a vypálil nad břevno. „Jak se říká, to se snad ani nedá nedat. Bylo to úplně na čáře a sám už jsem viděl míč v síti. Bohužel to šlo přes,“ usmíval se odchovanec Sparty.

Během jeho absence Plzeň vypadla z evropských pohárů. Nejprve ve 2. předkole Ligy mistrů nestačila na Olympiakos Pireus a v následné kvalifikaci Evropské ligy podlehla Antverpám.

„Když je člověk zraněný a sleduje to z tribuny nebo doma z televize, tak osobně ten zápas prožívá snad ještě víc, než když je na hřišti. Člověk chce klukům pomoct, i když těžko říct, jestli bych jim vůbec pomohl, kdybych byl na hřišti. Bylo to pro mě těžké, chtěl jsem se co nejrychleji uzdravit,“ přiznal Čermák.

Přes měsíční pauzu je nejproduktivnější hráčem Plzně v ligové sezoně s jedním gólem a čtyřmi asistencemi.

„Je fakt, že statistiky mi skoro vždycky chyběly. Neměl jsem tolik branek ani asistencí. Jsem rád, že sezona pro mě osobně začala tak, jak začala. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal bývalý reprezentant do 21 let.

Viktoria Plzeň - SFC Opava 4:0

Branky: 14. Čermák, 36. Kovařík, 46. Limberský, 68. Chorý. Rozhodčí: Zelinka - Flimmel, Vlček - Pechanec (video). ŽK: Čermák - Juřena, Helebrand, Mondek. Diváci: 8113.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Hořava - Kayamba (6. Kovařík), Čermák (82. Janošek), Kopic - Krmenčík (33. Chorý). Trenér: Vrba.

Opava: Šrom - Helebrand (64. Řezníček), Simerský, Svozil (46. Zapalač), Žídek - Souček (56. Dedič), Schaffartzik - Jurečka, Jursa, Mondek - Juřena. Trenér: Kopecký.