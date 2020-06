‚Itálie je na fotbal připravená.‘ Bez Balotelliho a s velkou ztrátou, Matějů se ale chce porvat o záchranu

Po více než tříměsíční pauze kvůli koronaviru v sobotu znovu začala italská fotbalová liga. Na restart Serie A se v době pandemie připravovalo i několik českých fotbalistů. Mezi nimi například Aleš Matějů, obránce poslední Brescie, kterou čeká ve zbytku sezony boj o záchranu. „Doufám, že se udržíme. I když ty šance jsou menší, dokud žijeme, budeme bojovat,“ řekl příbramský odchovanec v rozhovoru pro Radiožurnál. Brescia 16:30 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Matějů v dresu italské Brescie | Foto: Brescia F.C. | Zdroj: Reuters

Je podle vás už Itálie připravená na návrat ligového fotbalu?

Myslím si, že určitě. Situace je klidnější, opatření proti koronaviru už nejsou taková jako na začátku pandemie. Lidé už normálně pracují, cestují po Itálii... Strach z viru už je naštěstí minimální.

Týmy v Itálii už nějaký čas můžou trénovat bez omezení. Přesto předpokládám, že nějaká opatření pořád dodržovat musíte, je to tak?

V kabině sedíme ob místo, do sprchy můžou najednou tak tři čtyři lidi, na masáže můžeme jen po dvou, navíc v rouškách. Každé čtyři dny nás testují na koronavirus a každých osm dní chodíme na krev. Pořád se to zkrátka dost hlídá.

Ve zbytku sezony vás čeká hodně zápasů v krátkém časovém sledu. Mluvil s vámi trenér o tom, jestli třeba plánuje sestavu více rotovat?

O tom se s námi nikdo nebavil. Máme hodně zraněných, takže si myslím, že do zápasu půjdou ti, kteří budou stoprocentně připravení. První tři zápasy se sestava třeba tolik střídat nebude, ale pak můžou přijít zranění, bude potřeba to nějakým způsobem okysličit a změny můžou přijít. Uvidíme.

Pro mužstva bude určitě výhodou, že týmy v Itálii mají zpravidla široké kádry. Vnímáte to stejně?

Je to výhoda i pro hráče. Když někdo nenastoupí, nemusí věšet hlavu, protože může hrát za tři dny v dalším zápase.

Balotelli? Ani hráči do toho nevidí

Předseda Brescie Massimo Cellino se na začátku dubna vyjádřil v tom smyslu, že pokud se sezona bude dohrávat, klub by zápasy mohl bojkotovat. Zaznamenal jste to?

Myslím si, že to bylo hodně ovlivněné tím, jak to tady vypadalo. V době, kdy se takhle vyjádřil, to konkrétně na severu Itálie z hlediska koronaviru bylo hodně špatné, takže se na jednu stranu nedivím, že to řekl.

Na druhou stranu, pokud by se sezona předčasně ukončila s tím, že nikdo nesestoupí, Brescii by to mohlo vyhovovat…

To bylo to poslední, o čem někdo přemýšlel. Šlo o to, že obavy z koronaviru tady byly hodně velké, umíralo tu dost lidí. Tím, že se tu situace uklidnila, tak i lidé, kteří v Brescii žijí a mají tu rodiny, už jsou na návrat fotbalu připravení.

Minimálně v úvodu obnovené sezony vám bude chybět největší hvězda týmu útočník Mario Balotelli, který po koronavirové pauze dorazil ve špatném fyzickém stavu a navíc opakovaně nepřišel na trénink. Jaká je teď situace okolo něj?

Momentálně s námi netrénuje, připravuje se individuálně. Ani my hráči pořádně nevíme, co tam je za problém, to je věc našeho majitele a Maria. Je to výborný fotbalista, dokázal toho dost, a ne nadarmo se říkalo, že to mohl být jeden z nejlepších hráčů na světě. Bohužel to nenaplnil, ale pro nás to byl klíčový hráč. My se teď musíme semknout a pokusit se ukázat, že jsme schopní se zachránit i bez Maria.

Vy jste se v téhle sezoně dostal do základní sestavy, nastupujete pravidelně. Z tohoto pohledu musíte být spokojený, souhlasíte?

Rozhodně, to že jsem hrával a mohl se tak porovnávat s těmi nejlepšími hráči v Itálii, je velké plus. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme v tabulce poslední.

Kromě pozice levého obránce jste několikrát nastoupil i na postu stopera. Vyhovuje vám to ve středu obrany?

Stopera jsem hrál už v mládežnických kategoriích, takže to pro mě není nic nového. Samozřejmě v Itálii se klade velký důraz na taktiku, takže i na to si zvykám. Na stoperu se cítím dobře a dokážu si představit, že bych na téhle pozici hrál i budoucnu.

Vaše budoucnost bude, předpokládám, hodně záviset na tom, jestli se s Brescií zachráníte v Serii A, je to tak?

Stoprocentně. Nechci se teď bavit o tom, že když se spadne, chci jít někam jinam, ale o budoucnosti přemýšlím a hrozbu sestupu reálně vnímám. Pokud by se spadlo, budu se svým manažerem hledat takové řešení, abych se třeba zase posunul dál, ale v tuhle chvíli je to pro mě na vedlejší koleji. Teď chci podávat dobré výkony v Brescii a pokusit se s týmem zachránit v Serii A.

‚Juventus si titul pohlídá‘

Sezona se bude dohrávat bez fanoušků na tribunách. Už jste někdy něco podobného zažil?

Zatím ne, ale já to zase tak tragicky nevnímám. Samozřejmě je to rozdíl, atmosféra při zápase není taková, ale když se člověk soustředí na utkání, jde do něj s cílem ho vyhrát, tak je podobně zapálený. Je to určité mínus, ale není to nic, co bych bral jako katastrofu.

V čele tabulky je Juventus, suverén posledních let, který vyhrál domácí titul osmkrát v řadě. O pouhý bod za ním je ale Lazio. Myslíte si, že by letos mohlo Juventus sesadit?

Podle mě si to Juventus v klidu uhraje. Mají fakt našlapaný tým, široký kádr, takže můžou rozložit síly na víc hráčů. Lazio má taky dobrý tým, ale myslím si, že Juventus je ještě trochu někde jinde. Navíc se určitě poučí z porážky ve finále Italského poháru a o to víc se budou soustředit na ligu.

Co vy a reprezentace? Nemohlo zrovna vám odložení mistrovství Evropy na příští rok paradoxně pomoct?

Hodně lidí mi říká, že by mi tahle situace pomoct mohla, ale nikdo neví, co bude za rok. Třeba nebudu hrát pravidelně, třeba ano, trenér si mě všimne a povolá mě. To se momentálně těžko předpovídá.