V Teplicích počítají s odchodem stopera Krále: ‚Je mentálně nastavený na pražská S‘

„Počítám s tím, že Král odchází. Pět kol zpátky měl malinký útlum, ale katapultovaly ho zápasy v Praze. Výborně se ukázal na Bohemce i na Spartě, tím pádem do jednání o něm vstoupila i Sparta,“ prozrazuje Radiožurnálu teplický trenér Stanislav Hejkal.

O Alexe Krále byl zájem už v létě, kdy jeho přestup do Bordeaux zhatila výměna trenéra ve francouzském klubu. Podle teplického sportovního ředitele Štěpána Vachouška má ale na zahraničí ještě čas.

„Pro něj bude jednodušší, když přestoupí někam do Fortuna ligy a udělá mezikrok. Vidím to buď na Spartu, Slavii, nebo Plzeň. Plzeň to má vyřešené a bude záležet, jaký z těch dvou klubů bude mít větší zájem,“ naznačuje sportovní ředitel Teplic, že se rozhodne nejspíš mezi Spartou a Slavií.

Talentovanému obránci, kterého kouč Slavie Trpišovský označil za „stopera budoucnosti“, je teprve 20 let, při přestupu může hrát o to větší roli sportovní stránka před tou ekonomickou.

„Říkám mu: ‚Alexi, koukni se, kdo je tvůj nejbližší konkurent. Ve Slavii je 8 stoperů, koukni se, kdo je na stoperu ve Spartě nebo v zahraničí.‘ Může hrát i pozici číslo 6, tak ať si to vyhodnotí a vyhraje sportovní stránka. Teď by mě udělat krok, aby hrál,“ tvrdí kouč Stanislav Hejkal.

Chyby hází za hlavu

Král je rychlý pravonohý stoper, ale umí hrát i „šestku“, což je defenzivní střední záložník. „A hlavně, což málokdo ví, když udělá chybu, hodí to za hlavu a hraje dál, což je důležité třeba pro specifické prostředí na Spartě, na Slavii je to podle mě to samé. Nemusí se mu dařit, ale bude se schovávat, je mentálně nastavený pražská S,“ říká Hejkal.

Teplicím by se Králův přestup hodil. Získaly by tím peníze na nákupy. „Potřebovali bychom co nejvíc, ale nechci spekulovat o nějaké částce. Je to hráč, který patří do reprezentace do 21 let a cena se podle toho bude odvíjet,“ říká sportovní ředitel fotbalového klubu Teplice Štěpán Vachoušek.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík prohlásil, že Králův příchod do Edenu je blízko, ještě ho ale čekají vyjednávání s vedením severočeského klubu.