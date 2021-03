Reprezentační záložník Král se experimentů nebojí. Do formy ho dostávají bylinky nebo vývar

Od svého debutu odehrál všechny důležité reprezentační zápasy v základní sestavě. Až teď bude českým fotbalistům záložník Alex Král chybět. V posledním ligovém utkání Spartaku Moskva si natáhl přitahovač stehna, a aby se dal do pořádku, využívá k tomu i trochu nevšední postupy. V novém Olympijském podcastu Radiožurnálu mluví také o síle národního týmu, individuálních trénincích od mládí nebo o kouzlu kouče sešívaných Jindřicha Trpišovského. Moskva 13:20 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost Alexe Krále vyrovnávacího gólu do sítě Kosova v kvalifikačním utkání o Euro | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

„Není to teda chuťově nic moc, protože to je vyloženě všechno přírodní. Od pana Řezníčka z centra čínské medicíny mám sestavené čaje, bylinky, které jsou namíchané přesně podle toho, jak se cítím. I teď během zranění čekám, až mi připraví směs, která by mi mohla pomoct k rychlejší regeneraci,“ popisoval Alex Král v Olympijském podcastu.

Ale není to to jediné, co záložník Spartaku Moskva a národního týmu dělá pro to, aby se cítil dobře. Už dlouho si potrpí na domácí vývary. A na natažené svaly jsou prý vhodné ty hovězí.

„Mám to doporučené. Sám nevím, jak to pomáhá, to člověk nepozná. Asi to není jen o tom, aby člověk jedl polévky, ale je to jedna z věcí, která mi může pomoct,“ doplnil Král.

