‚K ruštině mám sympatie.‘ Král se těší na angažmá ve Spartaku Moskva a budoucí velký přestup

Mohl si zahrát Ligu mistrů proti třem evropským velkoklubům, fotbalista Alex Král ale místo toho zvolil přestup ze Slavie do Spartaku Moskva. Jednadvacetiletý záložník si aktuálně plní reprezentační povinnosti, hned po nich se pak připojí ke svému novému klubu, který za něj neváhal zaplatit v přepočtu přes 300 miliónů korun. Praha 17:21 3. září 2019

Všechno je kudrnaté. Alex Král se v novém klubu uvedl příznačně, a to ruskou narážkou na svůj typický účes, kterým nápadně připomíná brazilského reprezentanta Davida Luize. Jen s touto znalostí by ale mladý záložník život v Moskvě jen těžko zvládal a právě ruština je tak jedna z věcí, na které musí co nejrychleji zapracovat.

„Upřímně, rusky neumím, ale vzhledem k tomu, že mám rád hudbu a poslouchám ruské písničky, tak mám k ruštině sympatie. Je to pro mě snazší a budu se to chtít víc učit, než bych se učil němčinu nebo nějaký jiný jazyk,“ přiznal Radiožurnálu.

Alex Král se stal po Tomáši Rosickém druhým nejdražším fotbalistou, který kdy přestoupil z české ligy. Kvůli odchodu do Spartaku Moskva musí kudrnatý středopolař oželet Ligu mistrů, ve které se dnes už jeho bývalý klub Slavia utká se třemi giganty – Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán.

„Jsou to krásné zápasy, dívám se ale mnohem dál dopředu a myslím, že jsem udělal správný krok. Ruská liga je přeci jen o level výš než česká a z tohoto důvodu je to posun. Každý týden budu hrát těžší zápasy, než bych hrál v české lize,“ vysvětluje své rozhodnutí jednadvacetiletý Král.

'Rusko se posunulo'

Přestup do Spartaku konzultoval z řadou lidí včetně spoluhráče z reprezentace Marka Suchého, který v klubu dlouhé roky působil.

A i když ruská liga není v českém prostředí vnímaná tak prestižně jako jiné západní soutěže, třeba bývalí spoluhráči ze Slavie Královi změnu dresu doporučovali.

„První věta byla: ‚Nad čím přemýšlíš?‘ V Česku se ruská liga moc nesleduje a i kvůli historii se bere, že vše ruské je špatné, jenže Rusko se za poslední dobu hrozně posunulo a věřím, že Spartak je přesně ten klub, ze kterého se dá později přestoupit do TOP klubů,“ myslí si nejnovější posila moskevského Spartaku Alex Král.

Před debutem ho v novém klubu ještě čekají reprezentační povinnosti. V sobotu se český národní tým v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020 představí v Kosovu, o tři dny později pak v Černé Hoře.