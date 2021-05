VIDEO: Gól brankáře v poslední minutě. Alisson rozhodl zápas a děkoval zesnulému otci

Liverpool prohrával po gólu Hala Robsona-Kanua, ještě do přestávky ale srovnal 22. ligovou trefou v sezoně Muhammad Salah. Egyptský útočník je v čele tabulky střelců Premier League společně s Harrym Kanem z Tottenhamu.

Nerozhodný stav vydržel až do závěru nastaveného času, kdy si Alisson naběhl do vápna na rohový kop a přesnou hlavičkou rozhodl. Stal se tak šestým gólmanem v historii Premier League, který skóroval, jako první se ale prosadil ze vzduchu. Je prvním brankářem, který za 129 let existence klubu v liverpoolském dresu skóroval.

Emotivní rozhovor

Osmadvacetiletý gólman má za sebou velmi náročnou sezonu. Liverpoolu se před prázdnými tribunami vůbec nedařilo a velmi brzy musel na pokus o obhajobu loňského titulu zapomenout. Sám Alisson byl často terčem kritiky, navíc ho trápila zranění. Jeho sezónu ke všemu narušila rodinná tragédie, v únoru dorazila z Brazílie zpráva, že brankářův otec Jose Agostinho Becker tragicky zemřel. Kvůli covidovým opatřením se Alisson nemohl ani zúčastnit pohřbu. Nyní věnoval svůj vítězný gól právě zesnulému otci.

Football eh. .



Experience 5 minutes 33 seconds of unbridled joy with every angle of @Alissonbecker's goal... pic.twitter.com/QlgWJQ9QcA — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

„Fotbal je můj život, hrál jsem ho od mala se svým otcem. Věřím, že tu byl a viděl ho a teď tam nahoře slaví,“ uvedl po zápase brazilský reprezentant. Následně poděkoval všem, kteří mu v těžkém životním období pomohli.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi napsali, fanouškům, hráčům z Premier League, trenérům a týmům, například Evertonu, Manchesteru City, Chelsea... Jsem daleko od rodiny a nebýt vás, nezvládl bych to," říkal dojatý Alisson.

V závěru těžkého ročníku tak brazilský brankář zajistil Liverpoolu velmi důležité tři body, čímž svěřencům trenéra Jürgena Kloppa před posledními dvěma koly zajistil skvělou výchozí pozici pro postup do Ligy Mistrů. „Byl to ten nejlepší brankářský gól, který jsem kdy viděl,“ usmíval se od ucha v uchu německý kouč po zápase.

"I hope he was there to see it with God on his side celebrating"



"I don't know how to celebrate!"



A fantastic interview with Alisson, who dedicates his sensational last-minute goal to his father who passed away earlier this year pic.twitter.com/4w2HsbaO16 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 16, 2021