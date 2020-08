Liga mistrů na staveništi. Plzeň odehraje utkání předkola v Alkmaaru v neobvyklých podmínkách

Před rokem přišli o střechu nad hlavou, ale naštěstí tou dobou byli pryč. Fanoušci nizozemského Alkmaaru měli tehdy velké štěstí, na jejich oblíbeném stadionu totiž mohlo dojít po pádu střechy k pořádné tragédii. Na stejném místě se ve středu pokusí předejít fotbalové tragédii Viktoria Plzeň. K utkání 2. předkola Ligy mistrů nastoupí v hodně zvláštním prostředí. Alkmaar 13:27 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střecha nad jednou z tribun alkmaarského stadionu spadla v sobotu, v tu dobu byl prázdný, takže nikdo nebyl zraněn | Zdroj: Profimedia

Když přicházíte ke stadionu v Alkmaaru a míjíte bagry, jeřáby, ocelové konstrukce a hromady písku, říkáte si, jestli jste tu vůbec správně. Skoro to vypadá, že ještě sedm hodin před výkopem utkání předkola Ligy mistrů nemá nizozemský klub hotový stadion.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Viktoria Plzeň odehraje utkání v Alkmaaru na rekonstruovaném stadionu. Více v příspěvku Davida Nyče

Všude kolem pobíhají dělníci. A mají k tomu velmi dobrý důvod, protože se tady skoro přesně před rokem zřítila velká část střechy. Jen díky tomu, že na stadionu v tu chvíli nikdo nebyl, neskončila tahle nehoda tragicky.

„Jen materiálová škoda. Velké štěstí, nikomu se nic nestalo. Asi si umíte představit, co by se dělo, kdyby byl někdo na tribuně. Příčinou byl extrémně silný vítr a špatná konstrukce. Už se to nestane, do října nahoru nainstalujeme novou střechu,“ popsal Radiožurnálu jeden z dělníků.

Fotbalisté Plzně o klíčovou bitvu v Alkmaaru nepřijdou, testy na koronavirus měli negativní Číst článek

„Jak jim minulý rok spadla střecha, tak to nevypadá úplně hezky. Ale myslím, že to dají brzy do kupy a zase to tady bude fajn,“ říká plzeňský útočník Ondřej Mihálik, který tu jako bývalý hráč Alkmaaru pamatuje ještě starou, vetchou střechu.

Hráče Viktorie čeká v tomhle ohledu trochu zvláštní utkání, o čemž se přesvědčili i během předzápasového tréninku. Na stadionu to vypadá doslova jako na staveništi, protože na jedné z tribun je obrovské lešení.

I když Adriána Guľu tahle zvláštní atmosféra staveniště nijak nerozptyluje. Jak říká, k fotbalu potřebujete dvě brány a kvalitní plochu. K absolutní spokojenosti by ale trenér Viktorie potřeboval hlavně postup svého týmu do 3. předkola Ligy mistrů.

Zápas mezi domácím AZ a Viktorií začne v 16.30 a Radiožurnál z něj přinese pravidelné živé vstupy.

In Alkmaar work begins on assembly of the stadium's new megatruss, spanning 170 meters and weighing 2,400 tons! https://t.co/LNoGz0Lj0z pic.twitter.com/5S4OqUZdci — StadiumDB.com (@StadiumDB) August 2, 2020