'Ambice jsou obrovské, snažím se pomoct.' Střelec Matěj Vydra táhne Derby do Premier League

Už patnáctkrát v tomto ligovém ročníku popisovali komentátoři gól českého útočníka Matěje Vydry. Po dvou nevýrazných sezonách se mu zase daří. Dokonce může překonat své maximum, kdy ještě za Watford vstřelil 22 branek.

„Těch dvacet dva gólů tehdy nestačilo na postup. Snažím se svými výkony týmu co nejvíc pomoct. A když k tomu přidám asistence nebo góly, bude to úplně nejlepší,“ řekl Radiožurnálu Matěj Vydra.

Střílet a asistovat se mu zatím daří. I díky jeho gólům je Derby na druhém místě tabulky, které zajišťuje přímý postup do první ligy. Ale do konce sezony zbývá ještě osmnáct zápasů.

„Ambice jsou obrovské. Hráči, trenér i majitel chtějí jít za postupem,“ popisuje Vydra, který už zase přijímá pochvaly i od trenéra Garyho Rowetta.

„Zaslouží si to, protože na sobě opravdu tvrdě pracuje. Poslouchá, co po něm my trenéři chceme. Lidi si ani neumí představit, jak profesionálně se chová. Vždycky, na každý zápas, je výborně připravený,“ chválí Rowett.

Právě nový trenér, který Derby převzal loni na jaře, má na Vydrově vzestupu výraznou zásluhu. Českého reprezentanta staví na pozici podhrotového útočníka a nespoutává ho taktickými pokyny.

„Co se týče útoku, tak si v uvozovkách můžu dělat co chci. Jen do obrany musím plnit jeho požadavky. Snažím se to dělat naplno. Doufám, že hlavně s tím, co dělám dopředu, je spokojený a bude mě nadále stavět,“ věří Vydra.

První anglickou ligu už si Vydra zahrál za West Bromwich. Pak do ní postoupil i s Watfordem, ale klub ho před sezonou jako nepotřebného poslal na hostování. A tak teď 25letý útočník zůstává obezřetný.

„Nikde není psáno, že když se postoupí, tak si mě Derby nechá. Snažím se soustředit na tuhle sezonu a doufám, že se nám povede postoupit, protože máme výbo

rně nakročeno. Když se nám to vážně povede, tak doufám, že si Premier League zahraju s Derby,“ nechce plánovat další sezony.

Podobně přistupuje i k reprezentaci, za kterou si zahrál naposledy na podzim 2016.“ Co se týče reprezentace, tak to není moc otázka na mně. Chci pomoct na ligové úrovni, dávat góly. A co bude s nároďákem nebo nebude, záleží na trenérovi Jarolímovi,“ dodává autor pěti reprezentačních branek.