‚Bylo to jako nepovedené manželství.‘ Stramaccioni po letech vzpomíná na Spartu a uznává chyby

Šestačtyřicetiletý Ital je fotbalovým světoběžníkem. Během své trenérské kariéry vedl celky v rodné Itálii, následně ale i v Řecku, Česku, Íránu a naposledy v Kataru. Právě v asijské zemi strávil poslední dva roky na lavičce Al Gharafa.

Bývalý italský reprezentant Cassano označil Stramaccioniho za nejhorší osobu, kterou poznal Číst článek

Nyní ho však na světovém šampionátu čeká opačná role z pozice pozorovatele - komentátora. Kam ho fotbalový osud zavede po konci šampionátu zatím netuší.

„Kdo ví? Neplánoval jsem, že budu tak dlouho pryč z Itálie. Nejdřív Řecko, pak Česko, Írán a teď Katar. Jednou bych se rád vrátil domů, klidně to může být už teď, ale naučil jsem se ve fotbale neplánovat,“ vyprávěl v rozhovoru pro iDnes.cz.

Stramaccioniho klubové angažmá v Kataru totiž před časem skončilo a teď může naplno věnovat mediálním aktivitám. Působení v katarském celku považuje charismatický Říman za úspěšné.

„Dostali jsme se do finále Emírova poháru, v Asijské lize mistrů jsme měli blízko do čtvrtfinále, což by byl historický úspěch. A v lize jsme zatím čtyři body od prvního místa. Shodli jsme se, že je čas jít jinou cestou, tři sezony v Asii mi však otevřely dveře.“

Bez práce ale Stramaccioni dlouho nebyl a kývl na nabídku italské televizní stanice. „Nabídka mě překvapila, RAI TV bude jako jediná italská televize přenášet všechny zápasy a bude mít na místě jen tři experty. Že budu jedním z nich, mě hodně potěšilo. Budu dělat všechno, co umím, abych nezklamal,“ popisuje svoji cestu za komentátorský mikrofon.

Působení na Letné

Zkušený italský trenér ale podle svých slov zklamat nechtěl ani fanoušky a vedení pražské Sparty, kde působil od května 2017 do března následujícího roku, než s ním byla smlouva předčasně ukončena.

„Víte, od doby, kdy jsem skončil, jsem o tom nikdy pořádně nemluvil, teď poprvé. Dřív jsem nechtěl, protože mám ke Spartě velkou úctu. Moc si vážím fanoušků i majitele, pana Křetínského. Ale zkusím to celé upřímně popsat. Nebudu lhát ani se vymlouvat,“ vzpomíná na své angažmá v Česku italský kouč.

Sparta se s Italem spálila, ale trenér ze zahraničí není slepá ulička Číst článek

Stramaccioni i nastínil, v čem podle svého názoru chyboval a co by s odstupem času udělal jinak.

„Přistoupil jsem na myšlenku, že Sparta potřebuje revoluci. Když v Praze chvíli žijete, pochopíte, že Sparta je tým, který pevně stojí na českých hodnotách, české mentalitě. Udělal jsem možná největší chybu v životě, když jsem si myslel, že přivedeme deset jedenáct cizinců a bude to fungovat,“ vzpomíná a zároveň dodává, že ne všechny chyby padly na jeho hlavu.

„Ale je třeba taky říct, že se o ni dělím s těmi, kdo znali české prostředí, znali Spartu, ale nedokázali mi dostatečně vysvětlit všechna specifika. Pan Křetínský, kterého si opravdu moc vážím a považuju ho za jednoho z nejchytřejších lidí, které jsem potkal, chtěl mít ze Sparty víc mezinárodní tým. Ale byla chyba, že jsme to pojali ve velkém a udělali tolik změn. Což se týká i realizačního týmu.“

Mnoho cizinců

Nyní by Stramaccioni udělal věci jinak, ale na to se, nejen ve fotbale, nehraje. „Vůbec nejde o to, že bych v něm neměl schopné kolegy, naopak. Ale bylo nás hrozně moc a do českého prostředí se takhle složený trenérský tým nehodil. Kdyby existoval stroj času a já se mohl vrátit zpátky, řekl bych panu Křetínskému: Dejte mi tým z Čechů a Slováků, já si vezmu k ruce jednoho asistenta a dáme se do práce.“

„Zkuste se vžít do mé situace. Když jsem začínal kariéru v Interu Milán, v základní sestavě jsme měli jednoho Itala. V Udine potom dva. I v Panathinaikosu jsme stavěli na cizincích, hráli asi tři Řekové. Byl jsem zvyklý, že je fuk, odkud hráč pochází. Ale ve Spartě jsem časem zjistil, že potřebuje české srdce,“ proč chtěl ze Sparty udělat mezinárodně složený celek.

Stramaccioni má nové angažmá, na bývalého trenéra Sparty vsadil íránský klub Esteghlal Číst článek

V rozhovoru mimo jiné uznal, že si špatně zmapoval charakter a povahu tehdejších klíčových opor letenského velkoklubu.

„Vyčítám si třeba, jak jsem neodhadl situaci kolem Davida Lafaty. On byl legenda Sparty a já na jeho pozici přivedl hráče ze zahraničí. Víte, zažil jsem závěr kariéry Zanettiho, Di Nataleho... S takovými hráči se musí jednat jinak. Opatrně. David navíc pořád hrál dobře, dával góly. Neměl jsem souhlasit s nápadem, že Spartu přebudujeme, aniž bych si tým pořádně zmapoval.“

O kabině

A došlo také na dotaz, jestli za špatnými herními výkony nebyla i atmosféra v kabině, o které se svého času mluvilo nejen mezi fanoušky. Podle Stramaccioniho sehrály roli i velké rozdíly mezi platy jednotlivých hráčů.

„Nepochybuju, že každý hráč dával do tréninků a zápasů všechno. Všichni si vážili, že jsou ve Spartě. Ale je pravda, že někteří čeští kluci za mnou chodili a leccos jsme řešili. Měl jsem výborný vztah s Václavem Kadlecem, taky se Josefem Šuralem, je mi moc líto, jaký osud ho potkal. Od nich jsem občas slyšel: Trenére, není to fér, rozdíly v platech jsou moc velké. Proto říkám, že o zodpovědnost se musíme podělit. Měli jsme se o tom všichni víc bavit. Nevěděl jsem přesně, jak jsou platy nastavené a co by mohlo nadělat problémy.“

Pro Stramaccioniho bylo ani ne roční působení v české lize nezaměnitelnou zkušeností a podle svých slov by ho přirovnal ke složitým rodinným vztahům. Spartu však sleduje i na dálku a věří cestě, kterou razí její sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Tomáš Rosický určitě dobře ví, koho vybral. Jemu i trenérovi Priskemu moc přeju, ať jsou co nejúspěšnější. Víte, bude to znít divně, ale já mám Spartu vážně pořád v srdci. Bylo to manželství, které se sice vůbec nepovedlo, ale z hlavy ho nikdy nevymažete.“