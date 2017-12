Stramaccioni zůstává trenérem Sparty. Vedení klubu posílí i Rosický

Trenérem fotbalistů Sparty zůstane i v jarní části sezony Ital Andrea Stramaccioni. Potvrdil to majitel pražského klubu Daniel Křetínský, který se fanouškům omluvil za podzimní špatné výsledky. Novým sportovním ředitelem bude Zdeněk Ščasný a vedení klubu posílí i bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický, jenž ve středu ukončil hráčskou kariéru. Praha 13:41 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Stramaccioni | Foto: Wikimedia Commons

Stramaccioni převzal Spartu na začátku sezony, smlouvu podepsal na dva roky, podle médií s ročním platem zhruba 40 milionů korun. Letenskému mužstvu se však pod bývalým koučem Interu Milán, Udine či Panathinaikosu výsledkově ani herně nedařilo.

'Už bych neměl co nabídnout.' Tomáš Rosický oznámil konec fotbalové kariéry Číst článek

Pražané se přes masivní letní investice především do zahraničních posil nedostali do skupiny Evropské ligy, vypadli i z domácího poháru a v nejvyšší soutěži jsou na pátém místě tabulky se ztrátou 18 bodů na vedoucí Plzeň.

„Debata probíhala jak s trenérem, tak v rámci vedení klubu. Zásadní bylo, že jsme se s trenérem shodli na popisu příčin problémů a jsme přesvědčeni, že víme, jak situaci zlepšit,“ uvedl Křetínský v rozhovoru pro klubovou televizi.

Tak špatnou úvodní část sezony ani přes velké změny neočekával. „Věděli jsme, že změny přístupu a nové řešení mohou být spojené s problémy, nicméně jsme nečekali, že začneme tak špatně. Výsledkově jsme na tom mnohem hůře, než jsme si představovali,“ přiznal majitel Sparty.

„Pokud by se však ukázalo, že ta představa není funkční, budeme nuceni na situaci reagovat. V tuto chvíli jsme ale přesvědčeni, že víme, jak Spartu pozvednout,“ doplnil.

Šedesátiletý Ščasný, který Spartu vedl od dubna 2015 do září 2016, bude novým sportovním ředitelem. Tato pozice byla neobsazená po přesunu Tomáše Požára ke skautingu. „Jako jeden z mála českých trenérů má zkušenosti z evropského fotbalu a měl by být schopen dobře fungovat i se zahraničním trenérem, protože ví, co to znamená působit v zahraničí,“ vysvětlil Křetínský.

Už dříve počítal s přesunem Rosického do managementu. „Vzhledem k tomu, že Tomáš ukončil kariéru, tento krok logicky nastává. Přestože nemá zkušenost z oblasti sportovního vedení, jeho fotbalové znalosti, znalost mezinárodního prostředí i individuální schopnosti vidět fotbal a rozpoznat kvality hráčů nám pomohou,“ řekl Křetínský.

Už má zhruba jasno o kompetencích Ščasného a Rosického. „Zdeněk Ščasný bude vzhledem ke svým zkušenostem sportovním ředitelem, ale současně chceme, aby byl Tomáš Rosický od počátku přítomný u diskusí nejužšího vedení a byl u všeho dění. Nemyslíme, že by to prakticky mělo dělat velké starosti, oba se vzájemně dobře znají a mají dobrý vztah,“ uvedl Křetínský.

„Tomáš má detailní znalost týmu, protože v něm působil, a současně také vynikající evropské vazby. Zkušenost v oblasti sportovního managementu má ale nesrovnatelně vyšší Zdeněk Ščasný. Věřím, že máme dobrý předpoklad, abychom Spartu pozvedli na vyšší úroveň," dodal.