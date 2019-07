Smrt kvůli vlastnímu gólu. Před 25 lety zastřelil frustrovaný fanoušek fotbalistu Andrése Escobara

Zabili ho za to, že si na mistrovství světa dal vlastní gól. Před 25 lety zastřelil frustrovaný fanoušek krátce po světovém šampionátu kolumbijského fotbalistu Andrése Escobara. Na mistrovství světa prohráli první dva duely a ještě před posledním zápasem měli jistotu, že nepostoupí. Na turnaj přitom Kolumbijci odjížděli jako jeden z favoritů. Medellín (Kolumbie) 16:59 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Úvodní zápas s Rumunskem Kolumbijci prohráli, a když si ve druhém utkání s domácími Američany vstřelil Escobar vlastní gól, bylo o jeho osudu a také o cestě ambiciózních Kolumbijců turnajem rozhodnuto.

„Vždycky když si na něj vzpomeneme, tak brečíme. Protože to byl báječný hráč a výjimečná osobnost. Nikdo si nechce dát vlastní gól. A nikomu to nedává právo vzít mu za to život,“ vzpomínal na Andrése Escobara před lety ve videu mezinárodní fotbalové federace FIFA jeden z kolumbijských fanoušků.

Už před utkáním se Spojenými státy přitom jihoameričtí hráči cítili obrovský tlak. Po prohraném zápase s Rumunskem totiž mužstvu vyhrožovali drogoví mafiáni, kteří na kolumbijské vítězství údajně vsadili miliony dolarů. Výhrůžky pak ovlivnily i výkony reprezentantů na hřišti, jak později v televizním dokumentu přiznal tehdejší slavný útočník Faustino Asprilla…

„Byl jsem připravený odehrát dobrý zápas. Ale když jsem viděl brečící trenéry, tak první věc, co jsem před odchodem na stadion udělal, bylo, že jsem zavolal domů. Chtěl jsem vědět, že jsou v pořádku a říct jim, aby se ukryli, kdyby se cokoliv stalo. Když jsme pak šli na hřiště, tak jsme věděli, že můžou být nějaké problémy, když nevyhrajeme. A že nás klidně můžou zabít.“

Což se po turnaji skutečně stalo. Andrése Escobara frustrovaný fanoušek zastřelil krátce po návratu z neúspěšného šampionátu. Jedna z verzí Escobarovy vraždy je spojena právě s drogovými mafiány, kteří nechali autora vlastního gólu odpravit.

Tato teorie se ale nikdy nepotvrdila a většina fanoušků vraždu fotbalového reprezentanta odsoudila. S autorem osudového vlastního gólu se pak na pohřeb přišlo rozloučit přes 100 tisíc lidí.