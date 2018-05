Kde bude hrát Andrés Iniesta? Končící hvězda Barcelony možná zamíří za vínem

Chybělo deset minut do konce posledního zápasu sezóny, když hlasatel na Camp Nou oznámil střídání.

Ze hřiště byl stažen Andrés Iniesta, který hrál naposledy v dresu Barcelony. Závěr duelu proti Realu Sociedad už strávila legenda katalánského klubu na lavičce.

Iniesta, Buffon, Torres. Podívejte se, jak se evropské velkokluby loučily se svými legendami Číst článek

Iniesta pak se slzami v očích děkoval za to, jak ho v Barceloně přijali ještě jako dítě. Nyní prý klub opouští už jako dospělý muž, ale jeho srdce bude i nadále patřit právě Barceloně.

„V Barceloně dosáhl vlastně všeho, čeho mohl. Vyhrál devětkrát ligu, čtyřikrát Ligy mistrů. Řekl, že chce odejít na vrcholu v době, kdy je pro Barcelonu ještě platným hráčem,“ vyvětluje Iniestův odchod Štěpán Etrych, novinář specializující se na španělský fotbal.

Další kroky čtyřiatřicetiletého záložníka by měly vést mimo Evropu a ovlivnit by je mohlo i víno.

„Je to vlastně rodinný podnik. Jeho otec už v 90. letech koupil 10 hektarů vinice a postupně to rozšiřoval. Měli sen jednou mít vlastní sklepy,“ popisuje Etrych, jak vznikla značka vína Bodega Iniesta.

„Dnes už vyvážejí víno do pětatřiceti zemí světa, v Japonsku třeba získali nějaké ocenění,“ doplňuje Etrych.

Sbohem, Juve. Gianluigi Buffon potvrdil konec v Turíně, má ale další nabídky Číst článek

Španělský reprezentant by tak mohl jít třeba do Visselu Kóbe, kde hrál v minulosti i Pavel Horváth. Této variantě nahrává také to, že majitelem japonského klubu je zakladatel firmy, která patří mezi hlavní partnery Barcelony.

Spekulovalo se také o Čině, kam chtěla údajně Iniestova vinařská společnost vyvézt příští rok okolo dvou milionů lahví vína.

„Vinařství je tam teď v expanzi. Expanduje tam z Evropy, z Ameriky, takže on v tomhle případě má velmi dobrou budoucnost,“ doplňuje trenér Miroslav Jirkal, který v Číně působil.

Jako obchodníka s vínem by ale Iniestu mohl těšit i zájem klubů z Austrálie.