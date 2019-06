Fotbalový Jablonec má první posilu. Klub podepsal ukrajinského krajního obránce Curikova

Curikov má v Jablonci na levé straně defenzivy nahradit krajana a bývalého spoluhráče ze Záporoží Eduarda Sobola, který se z hostování vrátil do Šachtaru Doněck.

Před půl rokem se dozvěděl, že má problémy se srdcem. Nyní se Lischka raduje z návratu na trávník Číst článek

„Rád bych poděkoval Jablonci za příležitost hrát znovu v Evropě. Jsem rád, že se připojím k novému týmu. Dlouho jsem čekal na novou výzvu v mé kariéře, abych mohl pokračovat v rozvoji a pomoci týmu naplnit cíle,“ uvedl Curikov pro klubový web.

„Doufám, že mě spoluhráči dobře přijmou a půjdeme společně vítězným směrem. Jsem rád, že budeme hrát kvalifikaci o Evropskou ligu. Mám vysoké ambice, tak věřím, že můžeme do skupinové fáze postoupit,“ doplnil šestadvacetiletý bývalý hráč Dynama Kyjev, který nastupoval za ukrajinskou reprezentaci do 21 let a patří do širšího kádru národního A-týmu.