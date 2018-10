Prázdný stadion, fanoušci na balkonech a za plotem. Angličtí fotbalisté hráli v Chorvatsku bez diváků

Chorvaté byli potrestáni uzavřením stadionu za to, že před domácím kvalifikačním utkání o EURO 2016 s Itálii byla na trávníku vysekána svastika. Podle místní federace šlo tehdy o sabotáž.

Trest připadl právě na duel s Anglií, protože jinak Chorvaté nehráli žádný domácí zápas, který by spadal pod kompetence UEFA. Kvalifikaci na mistrovství světa totiž organizuje Světová fotbalová asociace, tedy FIFA.

Nastupujícím fotbalistům se sice dostalo hlasitých ovací, ale to jenom kvůli tomu, že reproduktory s kulisou byly nastaveny na příliš vysokou hlasitost.

„Bylo to divné, když máte poslouchat hymnu před zcela prázdným stadionem. Byli jsme ale připraveni na to, že to bude zvláštní atmosféra, “ popisoval pro BBC své pocity debutant v dresu Albionu Ben Chilwell.

Fanoušky obou celků ale zavřené tribuny nijak neodradily v podpoře jejich oblíbenců. Někteří z příznivců místních si našli místo na balkonech okolních domů, odkud utkání sledovali. Skupinka těch anglických pak obsadila přilehlý kopec.

Zajímavé také je, že utkání muselo splňovat všechny náležitosti UEFA. Takže byl vydán i oficiální program k zápasu, který si ale neměl kdo koupit. Na prázdných ochozech stáli pořadatelé, kteří měli dohlížet na bezpečnost.

Anglický výběr nakonec s Chorvatskem remizoval 0:0, takže fanoušci ani jednoho z celků nepřišli o branky. Oba týmy si připsaly první body do tabulky skupiny A4 Ligy národů.