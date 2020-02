Slávistická proměna pokračuje. Úřadujícího mistra posílil devatenáctiletý stoper Zima

Fotbalová Slavia přivedla do svého kádru v zimním přestupním období dalšího mladého hráče. V sobotu se k ní na soustředění připojil devatenáctiletý střední obránce David Zima z Olomouce. Mladý stoper přichází do Edenu na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Praha 18:08 1. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost fotbalistů Slavie | Foto: RC | Zdroj: Reuters

Zima podepsal v Edenu smlouvu do léta 2024. Za Olomouc přitom odehrál pouhé dva ligové zápasy. „Máme povolení od Sigmy Olomouc, aby se s námi David připravoval, veškeré formality budou dotaženy během následujícího týdne," uvedl tiskový mluvčí Slavie Michal Býček pro klubový web.

„Jsem rád, že už to mám za sebou, protože se to trochu táhlo. Jsem rád, že mě Olomouc pustila a že se můžu připravovat se Slavií. Těším se na to, je to zase oproti Sigmě něco jiného, větší kvalita, ale na druhou stranu i větší zodpovědnost,“ řekl Zima.

Devatenáctiletý stoper se tak stal dalším mladíkem, který v zimě doplnil kádr trenéra Jindřicha Trpišovského. Do Slavie už přišel i dvacetiletý záložník Patrik Hellebrand ze Slovácka a z Liberce zámířili do Edenu jednadvacetiletí Oscar Dorley a útočník Petar Musa, kteří byli pod Ještědem na hostování.

Slavii naopak opustili tahouni posledních let Josef Hušbauer, Milan Škoda a ve středu i nejlepší hráč loňského ročníku české nejvyšší soutěže Tomáš Souček, který zamířil do anglického West Hamu.