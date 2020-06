Liverpool je po 30 letech anglickým mistrem. K titulu v Premier League mu pomohla výhra Chelsea

Fotbalisté Liverpoolu jsou po 30 letech mistry Anglie. Devatenáctý titul v historii klubu jim definitivně zajistila porážka Manchesteru City na hřišti Chelsea 1:2. Sedm kol před koncem soutěže mají svěřenci Jürgena Kloppa před loňskými šampiony nedostižný náskok 23 bodů. Londýn 23:27 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Liverpoolu se po 30 letech radují z mistrovského titulu | Zdroj: Reuters

V příštím kole ve čtvrtek se oba nejlepší týmy Premier League střetnou spolu, ale na korunovaci Liverpoolu už Manchester City nemůže nic změnit.

„Je to neuvěřitelné. Víc, než jsem si kdy pomyslel, že se může stát,“ řekl stanici Sky Sports Klopp, jehož tým má po 31 kolech na kontě jedinou porážku. „Já jsem na to 30 let nečekal. Jsem tady čtyři a půl roku, ale je to teda úspěch. Zvlášť po té tříměsíční pauze, kdy nikdo netušil, jestli budeme moct pokračovat,“ uvedl první německý trenér, který vyhrál anglický titul.

„Gratulujeme Liverpoolu ke skvělé sezoně. Pořád nás čeká ještě pět nebo šest týdnů a chceme ten odstup zmenšit,“ řekl trenér sesazeného mistra Pep Guardiola. „Liverpool vyhrál (loni) Ligu mistrů a to jim dodalo sebevědomí. Hráli v každém zápase, jako by byl jejich poslední. U nás to tak zezačátku nebylo. Nesmíme zapomenout, že jsme v lize druzí, takže jsme pořád lepší než spousta jiných týmů,“ uvedl španělský kouč.

Jeho svěřenci ve čtvrtek mohli liverpoolskou radost ještě oddálit v případě vítězství, ale na Stamford Bridge od 36. minuty prohrávali. Chelsea poslal do vedení parádní individuální akcí Christian Pulisic.

Naději pro hosty vykřesal po přestávce Kevin De Bruyne, který se trefil krásně z trestného kopu. V 78. minutě však brazilský záložník Fernandinho zahrál na brankové čáře rukou, byl vyloučen a jeho krajan Willian z penalty zařídil tři body pro Chelsea, která hájí postup do Ligy mistrů.

Odplata za loňský rok

Devatenáctým titulem se Liverpool přiblížil na dosah svému velkému rivalovi Manchesteru United, který je s 20 triumfy anglickým rekordmanem. Kloppův tým si vynahradil zklamání z loňského ročníku Premier League, v němž zaostal za „Citizens“ o jediný bod. Německý kouč dovedl „Reds“ k dalšímu velkému úspěchu po loňském vítězství v Lize mistrů a navázal na dva bundesligové tituly s Dortmundem.

S takovým předstihem dosud nikdo titul v Premier League nezískal. Liverpool překonal dosavadní rekord Manchesteru United z roku 2001 a Manchesteru City z roku 2018 - oba celky slavily trofej pět kol před koncem.