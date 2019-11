Klubová rivalita v reprezentaci. Sterling se znovu pohádal s Gomezem a byl vyřazen z týmu

Kanonýr Raheem Sterling byl kvůli konfliktu s Joem Gomezem na pondělním srazu anglické fotbalové reprezentace vyřazen z týmu pro čtvrteční zápas kvalifikace o mistrovství Evropy s Černou Horou. Útočník Manchesteru City Sterling a obránce Liverpoolu Gomez se střetli už necelých 24 hodin předtím v závěru nedělního ligového šlágru, který Reds vyhráli 3:1, a klubová rivalita se přenesla i do národního týmu. Londýn 13:26 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkán Liverpool - Manchester City. Raheem Sterling se dostal do křížku s Joem Gomezem | Foto: CARL RECINE | Zdroj: Reuters

Střelec osmi kvalifikačních gólů Sterling tak přijde ve Wembley o jubilejní 1000. duel reprezentace, v němž si navíc svěřenci trenéra Garetha Southgatea mohou zajistit postup na finálový turnaj. S týmem nicméně Sterling zůstává.

„Jedním z našich největších úkolů je oddělit klubovou rivalitu a národní tým. Bohužel emoce z nedělního zápasu byly ještě příliš čerstvé,“ uvedl Southgate po pondělním srazu v národním tréninkovém centru v Burtonu. „Cítím, že v zájmu týmu jsme učinili správný krok. Rozhodnutí padlo se souhlasem celého mužstva,“ dodal reprezentační kouč.

Sterling je s osmi góly společně s kapitánem Harrym Kanem nejlepším anglickým střelcem v kvalifikaci. V této sezoně čtyřiadvacetiletý rodák z Jamajky v 17 soutěžních zápasech za City skóroval čtrnáctkrát a čtyřikrát se trefil i za Anglii.

„Děláme sport, který je citově vypjatý, a uznávám, že jsem neudržel emoce na uzdě. Měli jsme s Joem výměnu názorů, vyřešili jsme si to a jdeme dál. Byla to záležitost pěti deseti sekund, je to za námi a nebudeme z toho dělat žádnou vědu. Soustřeďme se na čtvrteční zápas," uvedl v úterý na sociálních sítích Sterling.

Anglie vede tabulku kvalifikační skupiny A s tříbodovým náskokem před českými fotbalisty. Postup na Euro si Southgateovi svěřenci zajistí v případě vítězství nad Černou Horou, pokud souběžně hraný duel Česka s Kosovem skončí remízou, bude Angličanům stačit také bod.