Rasismus je nemoc, kterou musíme porazit, podporují fotbalisté ve Velké Británii protesty po celé zemi

Tisíce lidí se o víkendu sešly ve Velké Británii na demonstracích proti rasismu a policejnímu násilí. Protesty v Londýně, Manchesteru, Bristolu, Edinburghu či Glasgow odstartovala květnová smrt Afroameričana George Floyda. „Rasismus je tu po staletí, lidé jsou z toho unavení a chtějí změnu," komentoval v rozhovoru pro BBC dění na ostrovech fotbalista Manchesteru City Raheem Sterling. Manchester 18:45 8. června 2020

Protesty se ve Velké Británii konaly navzdory tomu, že vláda varovala před shromažďováním ve velkých skupinách z důvodu stálé hrozby koronaviru.

„Vím, že tohle bude znít trochu zvláštně, ale jedinou nemocí, se kterou teď bojujeme a musíme ji porazit, je rasismus. Stejně jako u pandemie chceme najít řešení a zastavit ho,“ vyjádřil se v rozhovoru pro BBC Sterling, jedna z hvězd anglické fotbalové Premier League.

Sám Sterling už byl v minulosti obětí rasistických útoků, například loni v březnu, kdy na utkání anglické reprezentace s Černou Horou čelil urážkám příznivců soupeře spolu s dalšími spoluhráči.

V dubnu toho roku se pak zastal italského útočníka tmavé pleti Moiseho Keana, na kterého částečně svaloval vinu za rasistické urážky v zápase s Cagliari jeho vlastní spoluhráč z Juventusu Leandro Bonucci. Sterling označil tento výrok jako ‚směšný‘.

„Vidím hodně lidí na sociálních sítích podporovat protesty. Tohle je ale něco, co potřebuje víc, než jen mluvit o tom. Potřebujeme zavést změny. Sám se budu snažit o to, aby se o problémech debatovalo a aby se lidé zamysleli nad tím, co mohou udělat pro to, aby měli všichni stejné šance,“ řekl Angličan s jamajskými kořeny Sterling.

Fotbalista, nebo drogový dealer

K útočníkovi Manchesteru City se připojil i hráč Watfordu Andre Gray. „Není to jen o Georgeovi Floydovi a brutalitě v Americe,“ uvedl Gray pro The Guardian, „je to o tom, co se děje v Anglii a po celém světě.“

„Máme štěstí, že tu není ozbrojená policie v ulicích, protože jsme jimi posuzováni na základě stereotypů, stejně jako v Americe. Vlastně jsem jako tři lidé - buď jsem fotbalista, rapper nebo drogový dealer,“ popsal nálepkování ve Velké Británii Gray.

Společnost by se ale měla zaměřovat také dále za viditelné projevy rasismu, jak uvedl bývalý fotbalista John Barnes. „Protože ty se dějí jen občas. Co je tu však stále, během každého dne lidí s tmavou pletí, je systematický rasismus, který ovlivňuje jejich životy. Je důležitější poukazovat na toto, než na jednotlivé incidenty,“ citoval Barnese Evening Standard.