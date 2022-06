Antimonopolní úřad přezkoumává smlouvu na televizní práva fotbalové ligy, žádost podal Tvrdík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přezkoumává audiovizuální smlouvu Ligové fotbalové asociace (LFA) s Pragosportem. Na úřad se s žádostí obrátil šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík, napsal ve středu server Seznam Zprávy. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda serveru potvrdil, že podnět prověřují. Předseda LFA Dušan Svoboda očekává, že to může trvat až několik měsíců. Praha 19:33 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Tvrdík | Foto: Barbora Reichová | Zdroj: CNC / Profimedia

„Mohu potvrdit, že jsme uvedený podnět obdrželi a prověřujeme jej. Dokud nebude šetření dokončeno, nebudeme poskytovat žádné další informace,“ prohlásil mluvčí ÚOHS. Svoboda potvrdil, že si úřad vyžádal potřebnou dokumentaci. „Ale žádné další výstupy od nich nemáme,“ uvedl šéf LFA.

Na středeční tiskové konferenci upozornil, že nejde o novou informaci a podnět byl podán už krátce po minulém ligovém grémiu klubů, které se uskutečnilo ještě před začátkem jarní části uplynulé sezony.

„Úřad si vyžádal nějaké informace, ty jsme zpracovali a odeslali. Nebylo zahájeno správní řízení, ale šetření a to bude s největší pravděpodobností trvat měsíce,“ řekl Svoboda po jednání ligového grémia.

„Nemám s tím praktické zkušenosti, s ÚOHS se člověk přece jen nesetkává každý den. LFA na to má advokátní kancelář, která se tím zaobírá a řeší to. Je to správní věc, která nemá žádné časové ohraničení. Uvidíme, jak to bude probíhat,“ doplnil.

Liga v současnosti prodává svá audiovizuální práva právě Pragosportu za 150 milionů korun na sezonu. Platnost kontraktu vyprší na konci června 2024.

Debata o dalším osudu audiovizuální smlouvy vyvolává rozruch, především zástupci Slavie a Baníku Ostrava trvají na tom, že napříště musí být vypsán tendr, tedy že práva musí být vysoutěžena, píše server.

Podle něj odmítají pokračovat v dosavadních zvyklostech, kdy se obvykle jednalo s jediným kupcem a tím byl s výjimkou jediné čtyřleté pauzy už po desítky let Pragosport.

Tvrdíkova iniciativa

Tvrdík se rozhodl oslovit ÚOHS se žádostí o to, aby úřad prověřil současný kontrakt LFA s Pragosportem, případně způsob, jakým se toto obchodní jednání až dosud vedlo, napsaly Seznam Zprávy.

Pragosport coby prostředník prodává dále televizní práva společnosti O2 TV, internetová mediální společnosti CNC, streamy si kupují sázkové kanceláře, v omezené míře se přenosy a sestřihy obchodují i do zahraničí.

„Směřuje to k tendru, ale za předpokladu, že budou zájemci. Když si vzpomeneme na situaci před několika lety, tak tenkrát se k tomu měly nějaké subjekty tendenci nějakým způsobem hlásit. Byla na to tři ligová grémia, ale nakonec tenkrát do hry nikdo nevstoupil. Doufejme, že teď to bude jinak,“ řekl Svoboda.

Cena za vysílací práva

Cenu, za kterou Pragosport práva od LFA pořizuje, tedy 150 milionů korun ročně, lze podle serveru v mezinárodním srovnání hodnotit jako velmi nízkou.

České kluby, nejhlasitěji Slavia či Baník, si od změny způsobu prodeje práv, tedy od vyhlášení obchodní soutěže o ně, slibují postupný nárůst prodejní ceny audiovizuálních práv na Fortuna ligu, píše web.

Kluby také zatím odmítají prodloužení smlouvy s Fortunou, titulárním sponzorem ligy. I v tomto případě končí kontrakt na konci června 2024.

Tvrdík v zimě obeslal kluby dopisem, ve kterém zmínil zájem Tipsportu o titulární sponzoring ligy za 120 milionů korun ročně. Nynější smlouva s Fortunou přináší ročně do pokladny LFA zhruba 78 milionů korun.

„Jednání s Fortunou nejsou uzavřena. Obě dvě strany se přiklání jen k jednomu roku (prodloužení) a bavíme se o nějakých parametrech. Věřím, že budeme schopni dohody dosáhnout v horizontu jednoho dvou týdnů a pak to předložíme klubům, aby se vyjádřily,“ uvedl Svoboda.