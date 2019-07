Barcelona vykoupila Griezmanna za více než tři miliardy korun. Atlético požaduje víc a podá žalobu

Francouzský útočník Antoine Griezmann přestoupil z Atlética Madrid do Barcelony. Katalánský celek za mistra světa zaplatil 120 milionů eur (přes tři miliardy korun) a s osmadvacetiletým fotbalistou podepsal smlouvu na pět let. Pokud by ho chtěl koupit někdo jiný, musel by zaplatit 800 milionů eur (téměř 20,5 miliardy korun). Španělský šampion o tom informoval na svých internetových stránkách.

Barcelona 16:30 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít