Našla zemi ženskému fotbalu zaslíbenou. Stárová vyměnila Spartu a Ligu mistryň za studium v USA

V mužském fotbale by to bylo těžko myslitelné, ale hráčka české ženské reprezentace Antonie Stárová se k tomu odhodlala. Angažmá ve Spartě a zážitky z Ligy mistryň loni vyměnila za studium psychologie na Delawarské univerzitě a vysokoškolskou ligu ve Spojených státech. Podařilo se jí složit potřebné zkoušky a pak už měla dveře ke stipendiu otevřené, protože tým univerzity z města Newark nedaleko Philadelphie o ni hodně stál. Newark (Delaware) 20:59 9. června 2019

„Jdeme kolem dining hall, což je jídelna pro všechny studenty. Chodím sem každý den – snídaně, oběd, večeře, někdy i svačina. All inclusive, all you can eat, všechno v jednom, je tam hrozně moc druhů kuchyní, takže si tam i já jako Evropanka vyberu cokoliv. Knedlíky tedy ne, ale něco podobného tam mají,“ vypráví Radiožurnálu Antonie Stárová.

Dvacetiletá česká reprezentantka Antonie Stárová dala sbohem Spartě i Lize mistryň a už rok studuje psychologii a hraje univerzitní soutěž v USA, kde provedla kampusem zahraničního zpravodaje Radiožurnálu Jana Kalibu

Procházíme kampusem Delawarské univerzity, který hraje hlavně hnědočervenou barvou cihlových budov a zelenou barvou trávníků. Vláha jim nechybí, protože tohle je deštivý kraj atlantického pobřeží. Ale vždycky je kam se schovat, třeba do společenského centra pro studenty.

„Zrovna tu probíhá taneční hodina, studenti se prostě domluví, vezmou hudbu a jdou si zatancovat, třeba jive,“ správně poznává tanec fotbalistka.

„Naše barvy jsou zlatá a modrá. Jmenujeme se Modré bojové slepice – Fightin' Blue Hens. Povzbuzují nás Go Hens! Do toho slepice! Což tedy v češtině nezní vůbec dobře, v angličtině to ale není tak špatné,“ usmívá se.

Aby to z učeben Stárová stíhala do sportovního střediska, kde kromě hřišť – včetně krytého umělého trávníku – najdeme šatny nebo rehabilitační místnost, na to jsou v realizačním týmu Modrých slepic vyhrazeni dva asistenti.

Pomáhají fotbalistkám sestavit rozvrh semestru tak, aby stíhaly školu i tréninky a zápasy. Obecně platí, že jara jsou spíš studijní, podzimy sportovní.

„Hráč si tady může udělat to, že se cítí jako profesionál. Je tady o něj postaráno a může žít život fotbalem, i když je tady k tomu škola. 24 hodin denně je tu fyzioterapeut, za kterým můžu jít úplně kdykoliv, po každém tréninku máme přichystané ledové kádě, abychom mohly rychleji regenerovat,“ vyjmenovává Stárová.

„Máme všechny možné stroje, která nám pomáhají regenerovat nebo se dostat ze zranění. Tréninkové hřiště je jenom naše, žádní kluci na něm netrénují. Ve Spartě jsme musely počítat s tím, že trénují i kluci a my se tak musely jen někam vejít,“ říká fotbalistka.

Kvalitní servis, ale nízká úroveň

Univerzitní fotbalistky tak mají v USA pozici jako mužští hráči hlavního mužstva Sparty či Slavie v Česku. „Samozřejmě nedostáváme žádné peníze, ale možnosti, které máme, jsou na opravdu vysoké úrovni,“ potvrzuje Stárová.

Jediné, čemu vysoká úroveň podle Antonie Stárové chybí, je samotný tým delawarských Modrých slepic i konference univerzitní ligy, do které patří.

A tak se dohodla s kvalitnějším družstvem Státní univerzity Severní Karolína, a od podzimu bude česká reprezentantka sbírat kredity v oboru psychologie a fotbalové zkušenosti v zemi mistryň světa ve městě Raleigh na americkém Jihu.