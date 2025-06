Je to alarmující, komentuje Barák starší narůstající počet obézních dětí. Má program, jak pomoci školám

Jedním z hlavních strůjců a zakladatelů programu Trenéři ve školách je Antonín Barák starší. Ten byl hostem studia Radiožurnálu Sport během McDonalds Cupu v Teplicích, kde se uskutečnilo republikové finále fotbalového poháru mezi žáky základních škol. „Program je takový, že je otevřen v každé lokalitě všem sportům. Stejnou porci času dostane fotbal, hokej, ale i badminton, ping-pong, šerm,“ přibližuje otec úspěšného fotbalisty Antonína Baráka. Teplice 20:30 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětem v Česku chybí pohyb. Antonín Barák starší je zakladatelem programu Trenéři na školách, který má pomoci učitelům s pohybovými aktivitami u žáků | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co si mají rodiče představit pod pojmem Trenéři ve školách?

Děti si vyzkouší řadu sportovních aktivit v nenáborovém programu, kdy trenéři rotují na školách a pomáhají učitelům rozpohybovat děti a posilovat je v rozvoji pohybové gramotnosti. Děti si vyzkouší judo, gymnastiku a fotbal. Když si to osahají, tak mohou vyhledat sport, který je oslovil a jít do klubu, kde začnou intenzivně sportovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Antonínem Barákem starším o sportování dětí a projektu Trenéři ve škole

Program je takový, že je otevřen v každé lokalitě všem sportům. Stejnou porci času dostane fotbal, hokej, ale i badminton, ping-pong, šerm. Máme taky hobby horsing, malé děti to milují. Na Slovensku máme v tomhle programu trenéry, kteří se věnují psímu spřežení. V Česku je aktuálně 39 sportů v 64 lokalitách obsaženo.

Ta pestros je hlavní bod trenérů ve školách. V čem je lepší, když jeden trenér ve škole, než když hodinu tělesné výchovy vede učitel?

Přijde mi, že nechají trenéry ve škole dělat svoji práci a učitelky do toho moc nemluví. Ukazuje se to z dotazníkového šetření, které děláme každý rok, že největší pomoc vnímají jako největší pomoc právě inspiraci. Trenér je v jedné hodině ze dvou a druhou hodinu vede sama učitelka. Když tam jsou dva dospěláci a nebo i asistent, díky inkluzi, tak dělí třídi v rámci organizace třeba na tři, čtyři skupiny a v tom je efektivita. Činnost si děti zkusí v mnohem větší četnosti opakování a víc je to i baví.

Kolik na to potřebujete trenérů ve školách?

Teď máme v prostoru zhruba 460 trenérů po celém Česku. Děláme nábory trenérů, a i v lokalitách, kde jsme delší dobu, kam Teplice patří, tak se snažíme obměňovat prostředí, aby tam noví trenéři, z novách sportů a přinesli čerstvou krev.

Jaké jsou další cíle? Rozšířit to na druhý stupeň?

Oni nás oslovují pro program výuky i do středních škol, ale my jsme tam nešli cíleně, protože tam jsou apropobaní tělocvikáři ze sportovních fakult, ale šli jsme pomáhat elementaristkám na první stupeň, kde učí mnoho předmětů a je to pro ně náročnější. Cílem je podpořit tandemovou výuku do budoucna a rozšířit hodiny pohybových aktivit pro děti na první stupni, kde se vytváří emoční vazba k pohybu. V pubescentním věku senzitivní období padá strmě dolů a ve 14 letech je těžké ty děti ovlivňovat. Když se to povede v šesti, sedmi letech, tak máme velkou šanci je ovlivnit.

Jsme na fotbalovém turnaji pro první stupeň základních škol. Váš syn je reprezentant a končí mu hostování v Turecku a stále má smlouvu ve Fiorentině. Už víte, kam povedou kroky Antonína Baráka mladšího?

Hrozně se těší, že se vrací do Itálie. Budou mít ve Fiorentině nového trenéra, bude se začínat od nové startovní čáry a Tonda by si moc přál, aby v Itálii zůstal a ještě si tam minimálně na tři roky vydobyl smlouvu novou. Udělá vše v přípravě a byl by rád, kdyby hrál stabilně, tak aby se třeba vrátil do národního týmu a případně zasáhl do bojů o postup na mistrovství světa.

Jak váš syn snášel tu nominaci, kde nefiguroval poslední dva, tři srazy?

Snášel ji logicky, protože vnímal, že se úplně nepovedlo Euro a že v druhém půlroce v Turecku pravidelně nenastupoval. Měli to prokomunikováno a věděl, že aby mohl na sraz národního týmu, tak musí stabilně hrát a cítit se tak, aby byl schopen národnímu týmu pomoci, jinak to ztrácí smysl.

Zjišťoval jste, jestli podobný projekt Trenéři na školách je třeba v Itálii, nebo Turecku?

Není, ale všechny státy v Evropě mají více hodin tělesné výchovy, my jsme úplně na chvostu. V zemích Beneluxu to řeší tak, že mají program Multi-move, Skandinávci mají hodiny pohybových aktivit. K tělesné výchově mají neselektivní program pro všechny děti a vrací se jim to neskutečně, protože děti se v rámci školy téměř dvě hodiny denně hýbou. Na těch státech je to vidět a my to potřebujeme jako sůl.

Doufám, že na to česká vláda zareaguje a ministerstva, co to mají v gesci, se spojí a budou to brát jako naléhavou záležitost. Děti s cukrovou, co se přestávají hýbat, tak ta čísla vylétla do astronomických čísel. Predikce je taková, že v roce 2035 budeme mít téměř 40 procent obézních dětí a mladistvých. Je to alarmující a je potřeba s tím něco dělat.