‚Druhá liga mi pomohla.‘ Antonín Fantiš dvěma góly zařídil vítězství Příbrami

„No, to bych neřekl. Já jsem rád, že jsme vyhráli,“ řekl na Radiožurnálu Antonín Fantiš - útočník, který patřil v mládí mezi velké talenty, jeho kariéra ale z mnoha důvodů nenabrala směr top kluby. Ligu začal hrát právě v Příbrami, když mu bylo šestnáct v roce 2008. Přes Baník Ostrava, Jablonec a Zlín se pak loni vrátil do středočeského týmu.

„Paradoxně jsem udělal asi nejlepší rozhodnutí, že jsem sem přišel do druhé ligy, protože myslím, že jsem se celkem trápil po všech těch zraněních a celkově jsem se necítil dobře. Tady jsem doma a druhá liga mi pomohla. Teď v první lize se cítím lépe a lépe, protože hraji, mám hodně minut a cítím se dobře," těší Antonína Fantiše, že může mít z fotbalu znovu radost.

V relativně nedávné minulosti ale byly i horší chvíle: „Musím říct, že jsem přemýšlel, že skončím s fotbalem, protože jsem měl opravdu velké problémy s kolenem. Naštěstí jsem se dal do kupy a teď asi přináší ovoce, že jsem to nevzdal.“

Třeba proto, že budoucnost po fotbalové kariéře byla nejasná. Sám Antonín Fantiš moc nevěděl, co by dělal. „Upřímně nevím. Teď musím říct, že opravdu nevím. Něco jsem měl, ale fotbal prostě miluji a řekl jsem si, že to musím zkousnout, i když to bylo těžké.“

Šestadvacetiletý fotbalista teď ale hraje opět pravidelně a Příbrami aktuálně pomohl k vítězství dvěma góly - mimochodem tolik jich v jednom zápase nejvyšší soutěže nikdy nedal. A že je středočeský tým po návratu do ligy v lepší polovině tabulky, Fantiše moc nepřekvapuje.

„Myslím, že hrajeme hodně zajímavý fotbal, který málokdo v lize hraje. Samozřejmě venku nám to moc nejde, ale doma předvádíme super výsledky, super fotbal. A jestli mě to překvapuje? Mě asi ne, protože jsem čekal, že na tom nebudeme špatně,“ zhodnotil hru Příbrami Antonín Fantiš

