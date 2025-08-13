Kinský v Tottenhamu zůstane. ‚Je to velmi dobrý brankář,‘ chválí ho nový trenér Frank

Přestože média spekulovala, že by mohl v létě odejít na hostování, brankář Antonín Kinský podle trenéra Thomase Franka fotbalisty Tottenhamu neopustí. Nový dánský kouč „Kohoutů“ před středečním Superpohárem UEFA proti Paris St. Germain uvedl, že dvaadvacetiletý český gólman v londýnském klubu v této sezoně určitě zůstane.

Londýn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Český brankář Antonín Kinský v dresu Tottenhamu Hotspur

Český brankář Antonín Kinský v dresu Tottenhamu Hotspur | Foto: Mark Cosgrove | Zdroj: Sipa USA/Reuters

Kinský přestoupil do Tottenhamu v zimě z pražské Slavie a při zranění jedničky Guglielma Vicaria se ihned dostal mezi tyče. Po uzdravení italského gólmana plnil člen širšího kádru české reprezentace roli dvojky a do branky se postavil až v samém závěru sezony.

Média v létě spekulovala, že by Kinský mohl odejít na hostování, například do francouzského Lille. Smlouvu v Tottenhamu má až do roku 2031. Nový trenér „Kohoutů“ Frank, který po sezoně nahradil Angeho Postecogloua, nicméně s českým gólmanem napevno počítá.

„Je to velmi dobrý brankář, jsem s ním velmi spokojený. Máme tu čest mít tři dobré brankáře - Vicaria, Antonína a Brandona (Austina). Minulý rok byla dobrá konkurence. Je zřejmé, že v kádru potřebujeme dobré brankáře. Antonín má podle mého názoru před sebou skvělou budoucnost a v této sezoně je jednoznačně hráčem Tottenhamu,“ uvedl Frank na tiskové konferenci v předvečer Superpoháru UEFA.

Jednapadesátiletý trenér neprozradil, koho postaví mezi tyče. Je však pravděpodobné, že šanci dostane Vicario, který odchytal generálku. Tottenham coby vítěz Evropské ligy zkusí v duelu v Udine překvapit šampiona Ligy mistrů PSG.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme