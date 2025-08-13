Kinský v Tottenhamu zůstane. ‚Je to velmi dobrý brankář,‘ chválí ho nový trenér Frank
Přestože média spekulovala, že by mohl v létě odejít na hostování, brankář Antonín Kinský podle trenéra Thomase Franka fotbalisty Tottenhamu neopustí. Nový dánský kouč „Kohoutů“ před středečním Superpohárem UEFA proti Paris St. Germain uvedl, že dvaadvacetiletý český gólman v londýnském klubu v této sezoně určitě zůstane.
Kinský přestoupil do Tottenhamu v zimě z pražské Slavie a při zranění jedničky Guglielma Vicaria se ihned dostal mezi tyče. Po uzdravení italského gólmana plnil člen širšího kádru české reprezentace roli dvojky a do branky se postavil až v samém závěru sezony.
Média v létě spekulovala, že by Kinský mohl odejít na hostování, například do francouzského Lille. Smlouvu v Tottenhamu má až do roku 2031. Nový trenér „Kohoutů“ Frank, který po sezoně nahradil Angeho Postecogloua, nicméně s českým gólmanem napevno počítá.
„Je to velmi dobrý brankář, jsem s ním velmi spokojený. Máme tu čest mít tři dobré brankáře - Vicaria, Antonína a Brandona (Austina). Minulý rok byla dobrá konkurence. Je zřejmé, že v kádru potřebujeme dobré brankáře. Antonín má podle mého názoru před sebou skvělou budoucnost a v této sezoně je jednoznačně hráčem Tottenhamu,“ uvedl Frank na tiskové konferenci v předvečer Superpoháru UEFA.
Jednapadesátiletý trenér neprozradil, koho postaví mezi tyče. Je však pravděpodobné, že šanci dostane Vicario, který odchytal generálku. Tottenham coby vítěz Evropské ligy zkusí v duelu v Udine překvapit šampiona Ligy mistrů PSG.
