Panenkův zdravotní stav je stabilizovaný. ‚Tonda se těší, až bude po všem,‘ vzkazuje přes klub manželka

Po několika dnech nejistoty si mohou tuzemští fotbaloví fanoušci oddechnout. Zdravotní stav Antonína Panenky, který byl s pozitivním testem na koronavirus hospitalizován v nemocnici v Benešově, se zlepšil. Manželka klubového prezidenta pražských Bohemians v sms zprávě vzkázala, že bude v pátek převezen do Prahy. Vršovický klub o tom informoval na svých oficiálních stránkách. Praha 9:41 9. října 2020

„Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni. Dnes ho převezou do Prahy, kde ho chce mít jeho ošetřující lékař pod svým dohledem,“ napsala v pátek v SMS zprávě manželka Vlasta Panenková.

Legendární fotbalista byl ve středu ve vážném stavu převezen na jednotku intenzivní péče v nemocnici ve středočeském Benešově.

„Špatně se mu dýchá a má silný kašel. Když ho odváželi, moc jsem se o něj bála, ale dnes mi sám Tonda říkal, že bude bojovat a těší se, až bude po všem. Také mě překvapilo, že se to dostalo do celého světa. Je můj muž mnoho let, ale netušila jsem, že ho tak milují i za hranicemi,“ doplnila žena jednoho z nejoblíbenějších fotbalistů české a československé historie.

Panenka, který oslavil loni v listopadu 71. narozeniny si celosvětovou slávu zajistil vítězným „vršovickým dloubáčkem“ v závěrečném rozstřelu bělehradského finále mistrovství Evropy 1976 proti západnímu Německu.

