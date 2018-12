Jeho ‚vršovický dloubák‘ napodobovali i Zidane nebo Pirlo. Antonín Panenka slaví 70. narozeniny

„Panenka...Gól! Jsme majstri Európy!“

Nezapomenutelný komentář Karola Poláka v přenosu Československé televize zná asi každý český fotbalový fanoušek. Panenka proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu proti Německu a stvrdil historické zlato pro Československo.

Byl to rafinovaný kop, ale legenda Bohemians teď po letech přiznává, že k dokonalosti něco chybělo.

„Byla dobrá, byla velmi dobrá, ale k dokonalosti jí chybělo, aby byla trochu víc doprostřed a větší oblouček,“ říká Panenka.

Panenka neobyčejný způsob kopnutí penalty trénoval asi dva roky, než si ho poprvé troufl použít i v zápase. Proto dobře ví, co je v klíčové chvíli nejdůležitější.

„Není to tak jednoduché, že by člověk přišel, postavil si balon a provedl to. Je potřeba udělat to, že svým pohybem, očima, chováním a rozběhem si musím brankáře navnadit tak, že bude přesvědčený, že to chci kopnout normálně,“ vysvětluje Panenka.

Technicky zdatný záložník, který kariéru dohrával v Rakousku, zahrál penaltu tímto způsobem několikrát. A většinou byl úspěšný.

„Tímhle způsobem jsem kopl asi kolem třiceti penalt. Jednu jsem v začátcích nedal, takže ta úspěšnost je skoro stoprocentní.“

Panenku už napodobilo několik hráčů. Z poslední doby třeba Lionel Messi, Andrea Pirlo nebo nedávno Sergio Ramos.

„Mám radost z toho, že ta myšlenka pokračuje dál a že neumřela a hráči to takhle napodobují. Už je to přes 40 let a ta myšlenka stále neumřela. Je vidět, že tahle penalta má svoje opodstatnění a váhu,“ těší Antonína Panenku.

Vršovický dloubák dnes zná celý svět. Však se taky po Panenkovi jmenuje. Podobně jako má Zinedine Zidane svou kličku zidanovku nebo Johan Cruyff slavnou otočku.

Antonin Panenka doing the original "Panenka" in Red Star Stadium year 1976:



Aaron Ramsey doing the "Panenka" in Red Star Stadium year 2017: pic.twitter.com/2t6F9Ygeig — Morad (@moradfutbol) 11 June 2017