Dobrá, ale k dokonalosti malinko chybělo, hodnotí legendární penaltu z finále Eura 1976 Panenka

Už v pátek začíná v Německu fotbalové mistrovství Evropy. Celý týden v seriál Radiožurnálu připomíná památné momenty kontinentálních šampionátů, ze kterých čeští, případně českoslovenští reprezentanti přivezli medaile. Dnes se vrací do roku 1976, kdy finále turnaje v Bělehradě rozhodl legendární penaltou Antonín Panenka. Antonín Panenka (č.7) s Johanem Neeskensem během Eura 1976 | Zdroj: Profimedia

Nezapomenutelný komentář Karola Poláka zná v Česku většina fotbalových fanoušků. Panenka proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu proti Německu, když bezmocného gólmana Seppa Maiera překonal dloubákem do středu branky a stvrdil historické zlato pro Československo.

Poslechněte si, jak Antonín Panenka vzpomíná na svoji legendární penaltu z finále Eura v roce 1976

Legendě pražských Bohemians vyšla sázka na to, že většina brankářů při pokutovém kopu nezůstane stát a skočí do strany. K jedné z nejslavnějších penalt fotbalové historie měl její exekutor přesto výhrady.

„Byla dobrá, velmi dobrá, ale k dokonalosti jí chybělo malinko víc doprostřed větší oblouček,“ přiznal s odstupem času Antonín Panenka. Technický záložník s charakteristickým knírem neobyčejný způsob zahrání penalty trénoval několik let.

Než si na něj troufl v nejdůležitějším kopu kariéry, zkusil si ho před tím v československé lize.

„Není to zase tak jednoduché, že člověk přijde, postaví si balon a provedl to. Je potřeba udělat to, že jako střelec si tělem, očima, chováním, si musím brankáře navnadit tak, že to chci kopnout normálně,“ vysvětluje bývalý československý reprezentant.

Šikula z Ďolíčku to uměl tak, že prý dloubáčkem neproměnil jen jediný pokutový kop v kariéře, a to ještě v době, kdy se ho teprve učil. Panenkovská penalta si po Euru 1976 začala žít vlastním životem.

Bylo toho víc

O rozhodující trefě bělehradského finále se mluvilo tolik, že její autor na svůj nejslavnější gól chvílemi až trochu žárlil.

„Vždy jsem se snažil hrát pro diváky, pro potěšení a tahle penalta v podstatě všechny moje ostatní góly a výkony přehlušila,“ přiznává Panenka.

Slavná penalta nicméně zajistila Panenkovi celosvětový věhlas, vždyť například ve Španělsku po ní pojmenovali hospodu i fotbalový časopis. Originální exekuci v minulosti řada hráčů napodobila, z těch nejznámějších třeba Lionel Messi, Thierry Henry, Neymar nebo Zinedine Zidane.

„Mám radost, že ta myšlenka pokračuje a někteří hráči to napodobují. Je to už přes 40 let a tihle všichni hráči to proměnili. Je vidět, že ta penalta má své opodstatnění, váhu a cenu,“ těší legendu pražských Bohemians.

Rozhodujícím gólem ve finále Eura 76 se Antonín Panenka postaral v té době o největší úspěch československého fotbalu. Triumf výběru kouče Ježka vyvolal v zemi velký ohlas a fanoušci hrdiny z Bělehradu vítali už na ruzyňském letišti.

„Moc krásný dojem na mě udělalo přivítání v Praze, když jsme přiletěli z Bělehradu a čekalo na nás spousta lidí. Zastavovaly se i staré babičky, co určitě fotbalu nerozumí a nefandí, ale i ty mávaly a bylo to nádherné přivítání,“ popisoval jeden z fotbalových hrdinů pro Československo slavného evropského šampionátu 1976 Antonín Panenka.