Ribéryho a Robbena čekají poslední společné zápasy, po sezoně oba v Bayernu Mnichov končí

Skoro deset let spolu hrají v jednom týmu. V létě ale fotbalisté Franck Ribéry a Arjen Robben opustí Bayern Mnichov. Skončí tak éra dvojice křídelních hráčů s přezdívkou „Robbery", což v překladu z angličtiny znamená loupež. A že toho za ty společné roky v uvozovkách nakradli hodně... Mnichov 17:37 20. dubna 2019

„Není to jednoduché, když přestoupíte do Bayernu Mnichov. Podle mě je to totiž jeden z nejlepších klubů na světě. Musíte dát do hry srdce. Bojujete za klub a fanoušky. Bayern je jako rodina a já jsem tady šťastný,“ přiznává v klubové televizi záložník Bayernu Mnichov Franck Ribéry.

Do Bavorska přišel francouzský fotbalista v červenci 2007 a v celé německé lize aktuálně nenajdete hráče, který by oblékal dres jednoho týmu déle. Jenže od léta už to platit nebude. Ribéry stejně jako o dva roky služebně mladší Arjen Robben v Bayernu skončí.

Tím se také uzavře jedna éra mnichovského klubu, jejímž vrcholem byl triumf v Lize mistrů v roce 2013. Finále proti Dortmundu tehdy rozhodla právě spolupráce dua „Robbery“. Ribéry v předposlední minutě posunul míč na Robbena a Bayern vyhrál 2:1.

Právě góly si oba hráči hned po přestupu získali srdce fanoušků. Ribéry ve druhém soutěžním zápase za Bayern proměnil v Brémách penaltu vršovickým dloubákem podobně jako Antonín Panenka ve finále mistrovství Evropy v roce 1976. Robben se při své debutu v dresu mnichovského klubu trefil dokonce dvakrát.

„K týmu jsem se tehdy připojil pozdě. Přestoupil jsem až po začátku Bundesligy, takže jsem před zápasem trénoval jen jednou a hned v sobotu jsme hráli. Začal jsem na střídačce. Ve druhém poločase jsem šel do hry a vstřelil dva góly,“ vzpomíná v klubové televizi Arjen Robben na svou premiéru v dresu Bayernu.

Na obě branky tehdy nizozemskému reprezentantovi přihrál Ribéry a zrodila se spolupráce, která se významně podílela na zisku sedmi bundesligových titulů. Oba fotbalisté se během deseti úspěšných let stali ikonami klubu.

„Máme v týmu dva tři hráče, kterým musíme být ohromně vděční. Jsou to Franck Ribéry, Arjen Robben a Rafinha,“ prohlásil v německé televizi Sport 1 prezident Bayernu Mnichov Uli Hoeneß.

Spolupráce Robbena a Ribéryho ale nefungovala vždy úplně hladce. V dubnu roku 2012 o přestávce úvodního semifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid se dokonce poprali. Konflikt podle německého deníku Bildu rozpoutala hádka o to, kdo v závěru prvního poločasu rozehraje přímý kop.

Francouzský reprezentant tehdy v šatně neudržel nervy a Robbena napadl nejprve slovně a poté i pěstmi. Ribéry se pak musel omluvit a dostal pokutu. I přes tenhle spor spolu v Bayernu Mnichov vydrželi dalších sedm let.