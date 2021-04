Každý zápas jako finále. Arsenal je před soubojem se Slavií v krizi, Evropská liga je jediná šance na trofej

Pohodové rozpoložení vypadá jinak. Před začátkem čtvrtfinále Evropské ligy to platí nejen pro fotbalisty Slavie, ale i Arsenalu. Ti procházejí velkou krizí, v lize jsou až desátí a stejně jako slávistům jim před čtvrtečním utkáním v Londýně chybí několik důležitých hráčů. Londýn 16:32 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta | Foto: ADAM DAVY | Zdroj: Reuters

Ano, mizérie. Tohle slůvko anglických komentátorů pasovalo trefně na výkon londýnského týmu v posledním ligovém utkání s Liverpoolem. Arsenal prohrál 0:3 a podle některých statistik byl v útoku nejméně nebezpečný za poslední roky.

Trenér Mikel Arteta se za ubohý výkon omlouval a mračit se mohl i kvůli tomu, že se zranil klíčový obránce Kieran Tierney.

Na marodce tak doplnil stopera Davida Luize a není jisté, jestli zdravotní stav pustí do čtvrtfinále Evropské ligy se Slavií záložníky Ödegaarda, Xhaku, Saku a Smithe Rowea. Tedy další členy obvyklé základní sestavy

„Dneska se ukáže, jak jsou na tom. Budou naplno trénovat s týmem a pak se pobavíme o tom, jak se cítí,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci Arteta.

Mít co nejlepší kádr pro souboje se Slavií by se kouči Kanonýrů hodilo i proto, že Evropská liga je pro Arsenal poslední možností, jak trochu zachránit zpackanou sezonu. Jeho svěřenci jsou v Premier League desátí, a pokud se do konce ročníku nezlepší, bude to nejhorší umístění od roku 1995.

Z obou domácích pohárů už také vypadli, ale kdyby vyhráli Evropskou ligu, nejen že by získali trofej, ale také místenku do základní skupiny Ligy mistrů.

„Máme velkou šanci vyhrát, ale musíme se teď semknout a brát každý zápas jako finále. Jasně, čekají nás také utkání v lize, které chceme rovněž zvládnout, ale pohár můžeme získat jen tady v Evropské lize. A my ho chceme,“ doplnil brazilský křídelník Willian.

Úvodní čtvrtfinále Evropské ligy mezi Arsenalem a Slavií začne v Londýně ve čtvrtek v 21.00. Server iROZHLAS.cz z nej přinese online reprotáž, Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.