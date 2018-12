VIDEO: Fotbalistu Tottenhamu trefili lahví, chování fanoušků při severolondýnském derby šetří policie

Incident se odehrál v 73. minutě čtvrtfinále anglického ligového poháru Carabao Cup na Emirates, domácím stadionu Arsenalu. Dele Alli vyklusával kolem postranní čáry a od fanoušků Arsenalu si vyslechl své, pak ale z tribuny přiletěla plastová lahev, která záložníka Tottenhamu trefila přesně do hlavy.

Anglický reprezentant zůstal na nohou, fandům Gunners odpověděl tím, že na prstech ukázal stav zápasu – 2:0 pro Tottenham. Sám totiž o pár minut dřív pojistil vítězství hostů přehozením Petra Čecha.

Situaci s lahví vyšetřuje londýnská policie, která ve spolupráci s Arsenalem vyhodnocuje kamerové záznamy.

„Kdyby se to stalo v jiné zemi, možná by na pár zápasů zavřeli stadion. Naštěstí to nebyl velký problém, ale lidé by měli být opatrnější, někteří fanoušci se chovají velmi špatně,“ řekl po zápase BBC manažer Arsenalu Mauricio Pochettino.

Severolondýnské derby Arsenalu s Tottenhamem jsou pokaždé vyhecovaná a incidenty jsou i na stadionech poměrně běžné. Při posledním setkání obou týmů před necelými třemi týdny policie zadržela 7 lidí, jeden z nich, tentokrát fanoušek Tottenhamu, hodil po útočníkovi Pierru-Emericku Aubameyangovi banánovou slupku.

Lahev z hrací plochy odnesl pořadatel, policie vyšetřuje, kdo ji hodil. | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters