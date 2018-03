Tlak na Wengerův konec v Arsenalu sílí. 'Je to diskriminace kvůli věku,' reaguje kouč

Trenér Arsenalu Arsene Wenger je stále častěji terčem kritiky vlastních fanoušků, kteří mají pocit, že by měl odstoupit ještě dřív, než mu za rok vyprší současný kontrakt. Přestože londýnský klub už 14 let čeká na ligový titul, Wenger tvrdí, že rostoucí řady jeho odpůrců souvisí s předsudky vůči starším trenérům. Londýn, Praha 17:35 26. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Arsenalu Arséne Wenger. | Foto: Reuters

„Podívejte se, když stárnete, snažíte se soustředit na to, abyste dělali to nejlepší pro klub, a všechno ostatní ignorujete. Ale čím jste starší, tím větší je věková diskriminace. Uznávám, že když nemáte dobré výsledky, musíte nést následky. Ale ten neustálý tlak na to, kolik vám je a jak dlouho u klubu působíte, se těžko snáší,“ řekl osmašedesátiletý Wenger v rozhovoru pro beIN SPORTS.

Wenger vede Arsenal od roku 1996 a v prvních deseti letech jeho působení získal Arsenal tři ligové tituly a čtyři triumfy v FA Cupu, v posledních čtyřech letech pak londýnský klub přidal tři další vítězství v FA Cupu.

'Wenger ven!' Fanoušci Arsenalu se bouří proti trenérovi Kanonýrů Číst článek

Z posledního ligového titulu se ale fanoušci Arsenalu radovali naposledy před čtrnácti lety a kromě finále z roku 2006 Wengerovi chybí výrazný úspěch v Lize mistrů. Kanonýři v posledních letech uvadají a upozorňují na to i některé klubové legendy.

„Fanoušci Arsenalu jsou frustrovaní, protože to prostě frustrující je. Ten úpadek nenastal najednou. Myslím, že špatné výsledky v téhle sezoně jsou vyústěním posledních let,“ říká bývalý obránce Arsenalu Sol Campbell.

Podle Wengera, který loni v létě prodloužil kontrakt v Arsenalu do roku 2019, ale jeho současná kritika neobstojí v porovnání s jeho celkovými výsledky a přínosem pro klub.

„Možná jsem naivní, když věřím, že s postupem času a v šiším pohledu bude víc vyčnívat to, co jsem pro klub udělal a co jsem s ním dokázal, než to, jak skončí můj poslední zápas nebo to, jak mi budou po odchodu aplaudovat,“ říká Wenger.

Arsenal je momentálně na šestém místě Premier League a na čtvrté místo zaručující postup do kvalifikace Ligy mistrů ztrácí 13 bodů. Kanonýrům tak hrozí, že se podruhé v řadě nepodívají do Ligy mistrů. Zajistit si start mezi nejlepšími evropskými kluby mohou ještě vítězstvím v Evropské lize - v ní je čeká čtvrtfinále proti CSKA Moskva.