Konec legendy. Arsene Wenger po 22 letech opustí lavičku Arsenalu

Wenger tak skončí o rok dřív, než vyprší jeho současný kontrakt. Arsenal je momentálně na šestém místě tabulky Premier League a hrozí mu, že podruhé za sebou přijde o účast v Lize mistrů.

„Tohle je jeden z nejtěžších dní, který jsme za svá léta ve sportu zažili. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme do Arsenalu vstoupili, bylo to, co Arsene do klubu přinesl na hřišti i mimo něj. Jeho dlouhověkosti a dlouhodobě vyrovnaným výsledkům po takovou dobu na nejvyšší fotbalové úrovni se nikdy nikdo nevyrovná," uvedl majoritní vlastník Arsenalu Stan Kroenke.

Wenger vedl Arsenal od roku 1996 a v prvních deseti letech jeho působení získal Arsenal tři ligové tituly a čtyři triumfy v FA Cupu, v posledních čtyřech letech pak londýnský klub přidal tři další vítězství v FA Cupu. V roce 2004 navíc Wenger vybojoval s Arsenalem titul bez jediné porážky, což se žádnému jinému týmu v Premier League nepovedlo.

Z posledního ligového titulu se ale fanoušci Arsenalu radovali naposledy před čtrnácti lety a kromě finále z roku 2006 Wengerovi chybí výrazný úspěch v Lize mistrů. V jejím letošním ročníku navíc Arsenal poprvé po devatenácti letech chyběl.

Neúčast mezi nejlepšími kluby Evropy navíc Arsenalu hrozí i v další sezoně, protože čtyři ligová kola před koncem ztrácí na Tottenham, který drží čtvrté místo zajišťující účast v elitní soutěži, 14 bodů. Tým, kde působí brankář Petr Čech, má sice na svého rivala zápas k dobru, jedinou reálnou šancí na postup do Ligy mistrů ale zůstává případný triumf v Evropské lize. V ní Wengerův tým v semifinále narazí na Atlético Madrid.

O Wengerově nástupci se spekuluje už delší dobu a největším favoritem je bývalý trenér Dortmundu Thomas Tuchel. O něj se ale zajímá i Paris St. Germain.