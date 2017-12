'Asi nebudeme jediní zájemci.' Trenér Rada by do Jablonce rád přivedl Lafatu

„Nevstoupíš do stejné řeky. To už bych byl utopený,“ smál se po svém příchodu do Jablonce Petr Rada. Není to v jeho kariéře první případ, kdy se znovu objevil na lavičce týmu, který už v minulosti trénoval.

„Teplice byly specifické, ale do Jablonce se vracím po deseti letech a myslím si, že se tu nic nezměnilo. Stadion už jsem zažil, většinu lidí, kteří tu pracují, znám taky,“ řekl devětapadesátiletý kouč.

Možná se ale změnil Petr Rada. Naposledy v lize vedl letos na jaře Spartu a práce na Letné a v Jablonci se může zdát odlišná.

„Je to o výsledcích. Jestli tady je deset novinářů, tam je jich patnáct. To pro mě nehraje roli. Pro mě je důležité, aby to fungovalo. Tlak je velký, ale musíme se s tím nějak vypořádat,“ nehledá rozdíly mezi svými štacemi Rada.

Právě angažmá ve Spartě, trvající pouhé dva a půl měsíce, vnímá zkušený kouč jako důležitý okamžik ve své kariéře. Loučil se sice předčasně, ne ale s tím, že by svůj předchozí klub kritizoval.

„Jestli někdo dostane nabídku od Sparty a odmítne ji, tak nevím, proč si dělal trenérský kurz," má jasno Rada.

A na Střelnici by rád přivedl také letenskou ikonu - útočníka Davida Lafatu.

„Pokud má smlouvu ve Spartě a Sparta usoudí, že už ho nepotřebuje, tak asi nebudeme jediní zájemci. Je to útočník, který umí dávat góly a je dobrý i po charakterové stránce,“ neskrývá Rada zálusk na historicky nejlepšího střelce české ligy.

Petr Rada by pak měl být trenérem, který z hráčů na jaře dostane víc, než je aktuálně osmé místo. Jablonečtí jsou i ve hře o vítězství v domácím poháru.

„Pro mě je to vždycky motivace. Chci vždycky vyhrávat, ale já jsem jen na lavici. Důležité je, aby chtěli vyhrávat i hráči. A já si myslím, že tady jsou hráči v takovém věku, že by měli chtít něčeho dosáhnout,“ dodal Petr Rada.

Trenérského žezla se na severu Čech chopí 3. ledna.