Byl to hodně emotivní den. Splnil jsem si sen, vzpomíná na premiéru v dresu Atalanty fotbalista Vorlický

Občanský průkaz mu ještě voněl novotou, když v patnácti letech zamával Brnu a za fotbalem odešel do Itálie. Lukáš Vorlický v předchozích letech musel překonat mnoho překážek, před nedávnem si ale splnil sen a připsal si debut v Serii A. Jednadvacetiletý záložník v Itálii působí už šestým rokem. Bergamo (Itálie) 13:47 8. dubna 2023

Klub z Bergama 19. února na domácím stadionu podlehl Lecce 1:2, Lukáš Vorlický i přes porážku ale na tento zápas určitě nikdy nezapomene. Mládežnický reprezentant odehrál zhruba závěrečnou čtvrthodinu a splnil si tak sen zahrát si mezi italskou elitou.

„Vůbec jsem necítil žádnou nervozitu a docházelo mi to až s odstupem času. Na tribuně byli lidé, kteří mojí cestu znají a ví, že mě hnalo to, že jsem jim jednou chtěl ze hřiště zamávat. To se mi povedlo a byl to den plný emocí,“ přiznal fotbalista Lukáš Vorlický.

Ten do Atalanty přestoupil v patnácti letech z brněnské Zbrojovky. Ve své premiérové sezoně v Itálii nastřílel 13 gólů v soutěži hráčů do 17 let a později si o šanci v A-týmu řekl také dobrými výkony v juniorské Primaveře.

„Je to pro mě obrovský úspěch. Jsem rád, co se mi povedlo. Doufám, že mám před sebou ještě patnáct let kariéry. Vše se ještě uvidí časem, kam se to bude vyvíjet. Zatím jsem spokojený, je to splnění snu a hlavně vzhledem k tomu, co mě na té cestě potkalo,“ naráží na zdravotní problémy, se kterými se během angažmá v Itálii musel vypořádat.

Rodák z Boskovic v nedávné minulosti podstoupil hned dvě operace kolena a fotbal nehrál skoro tři roky.

„Větší část času to vypadalo, že to nepůjde. Je to pro mě každodenní boj sám se sebou, který někdy vyhrávám, někdy prohrávám. Omezuje to, ale jsem vděčný za to, že jsem pořád v A-týmu. Troufnu si říct, že jsem v jednom z nejlepších klubů v Evropě,“ říká fotbalový záložník Atalanty Bergamo, který v této sezoně italské ligy nastoupil zatím do tří utkání včetně toho na San Siru proti AC Milán.