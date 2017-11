Atlético v problémech. K postupu v Lize mistrů musí začít vyhrávat, ani to nemusí stačit

Ještě na jaře hráli fotbalisté Atlética Madrid semifinále Ligy mistrů, a rok předtím dokonce finále, teď ale čelí brzkému konci. Večer budou proti AS Řím bojovat o udržení naděje na postup ze základní skupiny. Madrid 14:41 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Atlética Madrid mají problém, možná nepostoupí ani ze základní skupiny Ligy mistrů | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters

Znělka Ligy mistrů dnes může hrát na novém stadionu Wanda Metropolitano naposledy v této sezoně. Atlético Madrid v posledních dvou sezonách přitom postoupilo vždy mezi nejlepší čtyři týmy. Tím se může pochlubit už jen městský rival Real, který oba ročníky dokonce vyhrál a letos má jistotu účasti ve vyřazovací fázi. To Atlético z posledních deseti soutěžních zápasů vyhrálo jen dva.

Trápení madridského týmu dokonale symbolizuje jindy tahoun Antoine Griezmann, který nedal gól skoro dva měsíce. Před dnešním zápasem s AS Řím tak čelí konci už v předposledním kole základních skupin Ligy mistrů.

„Musíme se soustředit sami na sebe. Zbývají nám ještě dva zápasy. Na životě je nejkrásnější, že jednou za čas se může stát něco nečekaného. Doufejme, že zvládneme, co máme, tedy následující dva zápasy,“ řekl trenér Diego Simeone na předzápasové tiskové konferenci.

Nejen on si moc dobře uvědomuje obtížnou situaci klubu ve skupině C. Atlético zatím ani jednou nevyhrálo a dva zápasy před koncem základní skupiny ztrácí na postup 4 body. Situace je o to horší, že aktuálně nemá plně osud ve svých rukách.

„Víme, že jen vítězství nás může ale nemusí udržet ve hře o postup. Potřebujeme myslet jen na výhru. Závisí na tom naše šance. Pak musíme čekat a doufat v pomoc Karabachu,“ ví záložník Koke.

Atlético potřebuje, aby mistr Ázerbájdžánu obral o body buď v posledním kole římské AS, nebo už dnes v souběžně hraném zápase Chelsea. To se ale nezdá jako příliš pravděpodobné. Na Stamford Bridge totiž "Blues" nováčka soutěže z Karabachu rozstříleli výsledkem 6:0.