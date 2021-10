Baník mě vychoval a budu ho vždy sledovat, chci tu ale vyhrát, říká Vrba před zápasem v Ostravě

„Myslím, že často dávám najevo, že Baník mě jako trenéra víceméně vychoval. Pro mě bude Ostrava vždy Ostrava a je to pro mě trochu složitější, když momentálně pracuji pro jiný klub. Ale Baník vždy budu sledovat, bude to pro mě klub, který vždy hledám v novinách jako první,“ říká Pavel Vrba.

Sedmapadesátiletý kouč byl blízko k návratu do Baníku před necelým rokem, ale tehdy logicky dostal v klubu další důvěru Luboš Kozel a po Vrbovi sáhla Sparta. Baník ale podle trojnásobného českého mistra s Plzní udělal v posledních letech další výrazný krok zpět do tuzemské špičky, zejména díky novému majiteli.

„Příchodem pana Brabce se stalo něco, co Baník hrozně potřeboval, protože měl období, kdy se to tam trochu motalo a majitelé byli takoví zvláštní. Pan Brabec konečně tomu dal konečně řád a pravidla, i když mu to nejspíš trvalo trochu déle, než chtěl. Teď už ale začíná pomalu sklízet ovoce a myslím, že Baník bude v budoucnu zase taky silný jako v minulosti. Klub, majitel, fanoušci i město si to zaslouží,“ říká Vrba.

Jak Pavel Vrba stále zdůrazňuje má Baník Ostrava stále v srdci nejpevnější usazený. Ale jako profesionálovi mu teď pochopitelně záleží na úspěchu Sparty.

„Mám zájem, aby to v Baníku fungovalo, na druhou stranu jsme teď soupeři. Navíc soupeři, které zrovna Baník nemiluje. Stejně jako jsem s Plzní vyhrával v Ostravě, budu chtít vyhrávat i se Spartou,“ doplňuje Pavel Vrba, kterého v Ostravě rozhodně nečeká nepřátelská atmosféra.

Vždy mimořádně sledovaný zápas Baník Ostrava - Sparta Praha začne na Městském stadionu ve Vítkovicích v 15 hodin.