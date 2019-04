Baník bude o Evropu bojovat ve dvou soutěžích, Fleišman sní o pohárovém hattricku

V neděli si fotbalisté ostravského Baníku zajistili postup do elitní ligové šestky, a můžou se těšit v nadstavbě na velmi zajímavé zápasy. A 22. května je čeká i finále Českého poháru proti pražské Slavii. Postup si totiž vybojovali semifinálovou výhrou 1:0 nad Bohemians. Ostrava 14:48 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Fleišman může s Baníkem dosáhnout na třetí vítězství v poháru | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Skóre semifinále mezi Baníkem a Bohemians určil rychlý gól domácího Roberta Hrubého ve 12. minutě. Střela ostravského záložníka se odrazila do protipohybu brankáře Pražanů Valeše, který už se mohl jen dívat.

„Pomohlo nám, že gól padnul tak rychle. Trošku jsme se uvolnili a snažili kontrolovat hru. Bylo to strašně fyzicky i psychicky náročné utkání, zvládli jsme to a nedostali žádný gól, takže klobouk dolů před klukama,“ těšilo střelce Hrubého, jak řekl Radiožurnálu.

Hlavně druhý poločas nebyl pro Baník úplně jednoduchý. Nadřel se, aby soupeře nenechal skórovat, ten se ale dostal k jediné střele na branku.

Radost udělala baníkovcům i návštěva. Po nedělním vyprodaném slezském derby s Opavou a 15 tisících diváků přišlo na středeční pohár téměř 11 tisíc fanoušků.

„Je to fantastické. V každém zápase tady je přes deset tisíc lidí. Stojí za námi i když se nedaří. Cítíme to a o to líp se nám hraje,“ zdůrazňuje obránce Jiří Fleišman.

Baník čekají do konce sezony velké zápasy. O víkendu si ve 29. kole zajistil účast ve skupině o titul a se Slavií se utká rovnou dvakrát – podruhé ve finále poháru.

„Je to krása, že můžeme bojovat o evropské poháry jak v lize, tak v poháru. Musíme si toho vážit a pokračovat ve tvrdé práci,“ přeje si záložník Robert Hrubý.

Pokud by Baník ve finále uspěl, Jiří Fleišman by slavil třetí triumf v kariéře. Už předtím vyhrál s Libercem a Mladou Boleslaví. „Jsem do třetice ve finále. Chybí jen poslední krůček, chtěl bych to potřetí zvednou,“ neskrývá Fleišman.

Finále s pražskou Slavií se bude hrát 22. května, místo ještě není určeno. Baník se do té doby ještě ve Fortuna lize pokusí dotáhnout na vedoucí Jablonec, kde hraje v sobotu zápas 30. kola.

