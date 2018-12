Na ostravských Bazalech se bude opět hrát fotbal, vzniká tam tréninkový areál pro mládež

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Bazalech vyroste tréninkový areál

„Na tribuně je počítáno s kapacitou cca 1500 míst pro diváky a také s kompletním zázemím, jako jsou kabiny, regenerační linka či prostory pro fyzioterapeuty a maséry. Součástí stadionu bude také běžecká dráha, která bude pod tribunou,“ popisuje změny pro Radiožurnál technický ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.

Ostravský klub by měl pro mládežnickou akademii zajišťovat trenéry. Ti budou mít pro sebe a své svěřence k dispozici také halu a tři nová hřiště.

„V areálu budou dvě velké plochy. Na jedné z nich bude hřiště s přírodní a umělou trávou. Na té druhé bude travnatá plocha, která se bude moci rozdělit buď na tři menší plochy pro trénink, nebo na větší pro utkání,“ doplňuje Bělák.

Nové tréninkové centrum by se svou kvalitou mělo vyrovnat i řadě areálů v Evropě. „Co se týče parametrů, na které jsme zvyklí v Česku, tak to bude velice kvalitní areál. Myslím ale, že my všichni bychom se měli dívat někam dál, než jen k hranicím České republiky. Když to srovnám s akademií, kterou mají v Rakousku nebo jinde ve světě, tak si myslím, že to bude standard,“ líčí Bělák.

Demolice legendárního fotbalového stadionu Bazaly v Ostravě pokračuje. Bleskovým tempem z něj mizí poslední zbytky hlavní tribuny. Podívejte se na postup prací pohledem z dronu. pic.twitter.com/K0joa0ZSYG — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) 26 July 2018

Vlastníkem Bazalů je od roku 2013 město Ostrava. Právě místní magistrát s Moravskoslezským krajem stavbu areálu realizují.

„V tuto chvíli město profinancovalo celkem 62 milionů korun z těch 260, které společně s krajem do projektu investujeme. Za Ostravu je to 190, za kraj je to 70 milionů. Už proběhly veškeré demoliční práce. Zároveň probíhají práce stavební, které se drží stanoveného harmonogramu,“ říká ostravská náměstkyně školství a sportu Andrea Hoffmanová (Pirátská strana).

Výstavbu stadionu a oživení Bazalů Baník Ostrava vítá. „My jsme rádi, že Bazaly se poté, co už nepatří Baníku, ale patří několik let městu, staly domovem pro mladé hráče,“ pochvaluje si Bělák.

První tréninkové jednotky by v areálu měly proběhnout v září 2019.