Baník povede i v příští sezoně trenér Smetana, pomáhat mu bude reprezentační asistent Galásek

Smetana s Daňkem a Baránkem vedli mužstvo po únorovém odvolání Luboše Kozla.

„Realizační tým pod vedením Ondry Smetany mužstvo na jaře zvedl, ale chtěli jsme ho ještě posílit o dalšího perspektivního a ambiciózního trenéra, ideálně s vazbou na Baník, a to přesně se snoubí v osobě Tomáše Galáska,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Alois Grussmann.

„Pětadvacet let strávil v zahraničí jako hráč i trenér, řadu roků působil ve slavném Ajaxu, hrával za národní tým. Přinese nový náhled na fotbal a spoustu zkušeností ze zahraničního fotbalového prostředí. Není náhoda, že si ho Jaroslav Šilhavý vybral jako asistenta k reprezentaci.“

Galásek je ostravský odchovanec, který z Baníku v roce 1996 odešel do Nizozemska a byl oporou národního týmu i Ajaxu Amsterodam. Poslední léta působil jako mládežnický kouč v Norimberku i jako asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace.

„Rád se vracím do známého prostředí. Baník je dnes dobře fungující organizací se silným majitelem, který hodně investoval do tréninkové infrastruktury, a neustále zlepšuje klubové zázemí po všech stránkách. Když se objevila nabídka na spolupráci, dávalo mi to smysl. Asi pro každého kouče je angažmá v mužském fotbale hlavní metou v kariéře a já mám radost, že tenhle krok můžu udělat zrovna v Baníku, ve kterém jsem vyrostl,“ uvedl Galásek.

Tomáš Galásek | "Chtěl jsem si vzít čas na rozmyšlenou, ale po pár dnech jsem pochopil, že vlastně není o čem přemýšlet. Mám navíc z dosavadní komunikace s lidmi z vedení Baníku velmi dobrý pocit, a hlavně se jedná o Baník."



