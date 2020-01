Fotbalisté Baníku Ostrava mají nového trenéra, sedmý tým české ligy převzal Kozel

Kozel podepsal v Baníku dlouhodobý kontrakt, po dohodě s Fotbalovou asociací České republiky ale současně zůstává v roli kouče české reprezentace do 19 let. S ní dokončí stávající kvalifikační cyklus.

Páník končí na lavičce Baníku, který vedl téměř dva roky. O novém kouči slezský tým jedná Číst článek

„S příchodem Luboše Kozla vstupuje Baník do nové etapy své existence. V ní by měl Baník stále více těžit z mohutných investic, které vložil, vkládá a nadále bude vkládat do rozvoje vlastní mládežnické akademie,“ uvedl sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski.

„Baník je historicky velmi významná značka a dneska už zase velmi vážený klub. Za poslední dobu udělal veliký progres z hlediska budování infrastruktury a je dnes zajímavou značkou pro každého trenéra,“ uvedl Kozel.

„Mým přáním je dostat Baník do boje o evropské poháry, pokusit se pozměnit herní styl a samozřejmě postupně do týmu začleňovat mladé baníkovské talenty,“ dodal trenér, jehož asistentem bude ještě nedávno kouč konkurenční Opavy Ivan Kopecký.

Kozel strávil většinu své hráčské kariéry ve Slavii Praha a jako trenér si udělal jméno v pražské Dukle, kde působil mezi lety 2009 a 2016. Armádní klub postupně vytáhl z druhé ligy až do horní poloviny nejvyšší soutěže.